La Flota del Norte de la Armada de Rusia comienza los ejercicios Zapad 2025 en el Ártico

Moscú, 12 sep (Sputnik).- Las fuerzas navales rusas, incluida la Flota del Norte y buques del grupo expedicionario ártico, fueron desplegadas para el inicio de los ejercicios ruso-bielorrusos Zapad 2025, informó este viernes el servicio de prensa de la Armada.

«En el marco del ejercicio estratégico conjunto Zapad 2025, que comenzó hoy (viernes), varios destacamentos de buques de la Flota del Norte se desplegaron en las zonas designadas del océano Ártico, incluidos buques del grupo expedicionario ártico: el gran buque antisubmarino Severomorsk, desde el cual se controlan las fuerzas, el buque de asalto anfibio Aleksandr Otrakovsky, el remolcador de rescate Pamir y el petrolero Sergey Osipov», señala el comunicado.

En el marco de las maniobras, el mando de la Flota del Norte practicará acciones de control de fuerzas y tropas para organizar la defensa de las instalaciones de infraestructura en la costa ártica de la Federación Rusa, la protección de las instalaciones de actividad económica marítima y las comunicaciones estratégicas, teniendo en cuenta la naturaleza actual de los conflictos armados en el mar, precisa la nota.

Los ejercicios prácticos en el marco de Zapad 2025 se desarrollan del 12 al 16 de septiembre en sitios de entrenamiento situados en Bielorrusia y Rusia, así como en el mar Báltico y el de Barents, según el Ministerio de Defensa ruso.

Los militares de ambos países se capacitarán en el control de tropas interarmas, regionales y de coalición frente a una potencial agresión contra el Estado de la Unión y practicarán diversas opciones de actuación conjunta para neutralizar las amenazas y estabilizar la situación en sus fronteras.

A los ejercicios Zapad 2025 fueron invitados asimismo los contingentes militares y grupos operativos de control militar de países miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y otros socios. (Sputnik)