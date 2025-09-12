La OTAN lanza la iniciativa Eastern Sentry para reforzar la defensa del flanco oriental

Bruselas, 12 sep (Sputnik). – La OTAN lanza la operación Eastern Sentry para reforzar la defensa del flanco oriental tras el incidente con drones en Polonia, declaró este viernes el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

«La Alianza Atlántica lanza el programa Eastern Sentry para seguir reforzando nuestras posiciones a lo largo del flanco oriental», dijo Rutte en una rueda de prensa conjunta con el comandante supremo de la OTAN en Europa, el general Alexus Grynkewich.

Rutte comentó que la actividad militar en el flanco oriental comenzará en los próximos días y que se usarán «distintos recursos de los aliados, entre ellos Dinamarca, Francia, el Reino Unido y Alemania».

El pasado miércoles 10 de septiembre, el Ejército polaco informó haber derribado varios drones que violaron el espacio aéreo del país durante la noche. En total, se detectaron 19 drones, de los cuales tres fueron neutralizados, y se hallaron restos en localidades cercanas a la frontera con Bielorrusia y Ucrania.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, calificó el incidente como una «provocación a gran escala» y denunció el origen ruso de los drones derribados, aunque sin presentar pruebas. Asimismo, notificó los ataques al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y solicitó la activación del Artículo 4 del Tratado de la Alianza.

El Ministerio de Defensa de Rusia, por su parte, confirmó que en la noche del 9 al 10 de septiembre sus fuerzas atacaron instalaciones de la industria militar en el oeste de Ucrania. Aseguró que no se planearon objetivos en territorio polaco y que el alcance de los drones utilizados no supera los 700 kilómetros. Además, expresó su disposición a mantener consultas con el Ministerio de Defensa de Polonia sobre el incidente.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a su vez, señaló que los líderes de la OTAN y la UE «acusan a Rusia de provocaciones todos los días», pero no presentan «ni un solo argumento». (Sputnik)