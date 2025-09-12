Los tres grupos

En Costa Rica hay tres grupos, dos en franca pugna y otro que solo ve pasar el entierro, porque si, se está asesinando a la democracia.

Estamos los que ni fu ni fa, quizá hemos pecado de omisión por muchos años, largándonos de los palenques galleros de la política criolla, posiblemente hemos sido irresponsables, pero no queremos ya tanta porquería; la historia nos señalará como a los venezolanos que ni con Carlos Andrés ni con Chávez: entregando el alma al diablo.

Luego el escenario lo llenan dos grupos irreconciliables: por un lado los “Chavistas(o Pilaricos)”, por el otro los antichavistas, que son legión y representan al Arismo Puro(Oscar dixit), los pericos de todas las tendencias, de cuyos nidos han volado muchos hacia el chavismo buscando agarrar algo, los Des-Unidos, que forman varios grupos de antiliberacionistas, que fueron eternamente unidad, unificación, unión nacional y otros club unión , luego los zurdos de cafetal que forman el FA y otros grupos bullarangueros, junto a ellos los aleluyas, de muchas denominaciones.

Luego se eleva majestuosamente el Chavismo o Pilaricas, que son seguidores totalmente dóciles al Jaguar y a la jaguarina, no objetan nada y ven en esa dupla, la llegada del nuevo mesías que allanará los campos para el advenimiento de la dictadura perfecta, después todo será como en la “Triada desgraciada: Cuba-Managua-Caracas”.

No he visto en setenta y cinco años esta guerra declarada, donde todas las verdades y mentiras se revuelven en franca lid competitiva, donde ¡O estás conmigo o estás contra mi!, no hay diálogo, solo odio y mentiras de uno y otro lado, en tres años y medio el ejecutivo no ha parado de hacer política tipo jolgorio: cada miércoles es día de Comedia en que el inquilino de Zapote, con un vocabulario digno de las orillas del mercado, no para de insultar y sus acólitos dedicados a aplaudir cada bufonada.

¿Qué es esta vulgaridad de presidente? ¿Y doña Pilar no aprendió algo en la televisión?

He visto gente cercana a mí, rezando a los pies del maestro, sin duda esa era la última estocada a la democracia.

Desde luego que los antichavistas y antipilaricos, braman como toro herido, acusando al bufón de todo, hasta lo que no ha cometido. Una candidata guindando de Chaves en los jolgorios rurales: ¿eso no era prohibido?

No sé, me dan pena todos, porque en este y aqueste grupos, no hay diferencia, los une una falta de cultura increíble.

Hemos cruzado el Rubicon: estamos en un punto de no retorno. La falta total de seguridad que se ha incrementado, muertos diarios, la DEA nos tiene llenos de agentes, la corrupción en los tres poderes que luce una pérdida total de la libertad y la democracia.

¿Saldremos o no saldremos de este pandemónium?

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes, es Médico