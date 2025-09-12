Maduro convoca jornada de adiestramiento militar en 312 cuarteles de Venezuela

Caracas, 12 sep (Xinhua) — El presidente de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Nicolás Maduro, convocó este viernes una masiva jornada de adiestramiento en 312 cuarteles y unidades militares en todo el país.

La convocatoria está dirigida a los integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana que se han registrado para participar en actividades de defensa de la nación ante las claras amenazas militares de Estados Unidos.

Bajo la excusa de la «lucha contra el narcotráfico», Washington desplegó a finales de agosto «ocho barcos militares, con 1.200 misiles y un submarino nuclear» en aguas caribeñas, y ordenó el traslado de aviones de combate F-35 a Puerto Rico para la misma misión, según informó el 1 de septiembre Maduro durante una conferencia de prensa con medios nacionales e internacionales.

Ante el inusual despliegue, Caracas denunció que la presencia naval de Estados Unidos constituye la mayor amenaza para el continente en un siglo.

Maduro explicó hoy que el llamado a alistamiento militar se trata de una fase avanzada de entrenamiento y cohesión en la que se reforzarán habilidades para la organización de operaciones.

En un mensaje difundido en redes sociales, Maduro señaló que los ejercicios incluirán instrucciones en el manejo de sistemas de armas, procedimientos para despliegues en distintos horarios y mecanismos de convocatoria y activación.

El anuncio se realizó durante una reunión con el alto mando militar, en la que se presentó el plan de operaciones correspondiente a esta nueva fase.

Según indicó, la actividad dará continuidad a la defensiva «Operación Independencia 200», que ya ha mostrado resultados positivos en su primera etapa.

El mandatario subrayó que la FANB cuenta con un nivel de planificación y preparación profesional e institucional que permite garantizar la defensa del país.

Asimismo, adelantó que las autoridades castrenses ofrecerán informes públicos sobre el desarrollo de la operación en curso.

Los adiestramientos inician a las 09:00 (hora local) de mañana sábado en los cuarteles designados, donde se espera la participación de los milicianos que han manifestado su disposición a sumarse a los planes de resguardo nacional.