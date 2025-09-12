Más de 100 muertos al volcar canoa en noroeste de RD Congo

Kinshasa, 12 sep (Xinhua) — Más de 100 personas murieron cuando una canoa motorizada volcó el miércoles por la noche en el noroeste de la República Democrática del Congo (RDC), informaron hoy viernes fuentes locales.

El accidente ocurrió en la confluencia de los ríos Nsolo y Maringa, en la provincia de Ecuador. En un comunicado emitido este viernes, Dieu Merci Akula Mboyo, funcionario del Panel de Expertos de Ecuador, una plataforma local de la sociedad civil que supervisa la seguridad del transporte fluvial y las cuestiones humanitarias, dijo que las conclusiones preliminares del lugar indicaban que más de 100 personas habían fallecido, incluidos unos 60 estudiantes.

«La canoa motorizada llamada Bokenda se hundió debido a una clara sobrecarga y la navegación nocturna, que está formalmente prohibida por las autoridades», dijo Mboyo, y añadió que solo ocho personas fueron rescatadas, gracias a la ayuda de los residentes locales.

Los medios de comunicación locales informaron de un saldo de 86 muertos, incluidos 60 estudiantes. El Gobierno de la República Democrática del Congo aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el accidente.

Los naufragios son habituales en la República Democrática del Congo, especialmente en el río Congo, donde la sobrecarga y el mal mantenimiento de las embarcaciones provocan accidentes con frecuencia. En junio de 2025, al menos 48 personas murieron y 107 desaparecieron tras la zozobra de varias embarcaciones en el lago Tumba, también en la provincia de Ecuador.