OIJ detiene a cuatro sospechosos del asesinato del exmilitar y exiliado nicaragüense Roberto Samcam

San José, 12 Sep (elpaís.cr).– El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo este viernes a cuatro personas sospechosas de participar en el homicidio del opositor nicaragüense y mayor retirado del ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, ocurrido el pasado 19 de junio en su vivienda en Moravia.

Los arrestos se produjeron tras tres allanamientos en León XIII, Tibás, y en Cañas, Guanacaste, donde se ubicó a los presuntos responsables materiales del crimen. Según el OIJ, los sospechosos habrían actuado como gatilleros e intermediarios, encargados tanto de ejecutar el asesinato como de facilitar la huida posterior.

El director de la policía judicial, Randall Zúñiga, explicó que hasta el momento hay cuatro personas detenidas, aunque se buscaba a cinco. Los arrestados tienen entre 23 y 35 años, y fueron identificados como:

Una mujer de apellidos Chacón Guillén , de 30 años.

Un hombre de apellido Chaves , de 35 años, detenido en Cañas.

Un hombre de apellidos Cordero Robles , de 23 años.

Un hombre de apellidos Castro Pérez, de 33 años.

De acuerdo con la investigación preliminar, el detenido en Guanacaste habría sido el encargado de reclutar a los sicarios para cometer el homicidio.

¿Crimen político o encargo criminal?

La detención de los sospechosos deja abiertas las interrogantes sobre el trasfondo del asesinato. Aunque Zúñiga subrayó que no hay evidencia de un autor intelectual ni vínculos con gobiernos extranjeros, sí reconoció similitudes con el atentado fallido contra otro exiliado nicaragüense en Costa Rica, Joao Maldonado.

“Se contrataron personas inexpertas, de zonas urbano marginales, quienes actuaron de manera algo torpe”, señaló el jefe policial, aludiendo al modus operandi observado en ambos casos.

Por su parte, el fiscal general, Carlo Díaz, afirmó que la hipótesis más fuerte que se maneja es que el crimen tuvo un móvil político. “Es el segundo caso en menos de un año de violencia homicida contra opositores nicaragüenses en el país”, advirtió.

El asesinato de Samcam

El mayor retirado Roberto Samcam, de 66 años, fue asesinado de ocho disparos cuando sicarios irrumpieron en su casa en Moravia la mañana del 19 de junio. El exmilitar se encontraba en Costa Rica desde 2018, en calidad de exiliado político, tras convertirse en un crítico abierto del gobierno de Daniel Ortega.

Su muerte conmocionó a la comunidad de exiliados nicaragüenses en el país, que en reiteradas ocasiones han denunciado amenazas, persecución y hostigamiento. El caso también generó preocupación en organismos internacionales de derechos humanos, que han advertido sobre el riesgo de exportación de la represión política nicaragüense hacia Costa Rica.

Investigación en curso

El OIJ confirmó que mantiene las pesquisas abiertas para esclarecer quién o quiénes ordenaron el asesinato y si detrás del crimen existe alguna estructura criminal organizada.

“Autor intelectual no tenemos, ni tampoco algún vínculo con otro gobierno que no sea Costa Rica”, insistió Zúñiga.

Entretanto, los cuatro detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público, que solicitará medidas cautelares mientras avanza el proceso penal.