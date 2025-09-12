ONU celebra cooperación y solidaridad en el sur global

Naciones Unidas, 12 sep (Prensa Latina) El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, celebró hoy el creciente impulso de las oportunidades, la innovación y la solidaridad en el sur global.

En un comunicado con motivo del Día de la Cooperación Sur-Sur, el titular de la ONU resaltó la importancia de que, en un mundo cada vez más multipolar, los países en desarrollo están demostrando una resiliencia e ingenio extraordinarios, no solo al responder a las crisis, sino también al impulsar la transformación.

Están creando soluciones audaces y locales, y compartiéndolas a través de las fronteras, como la agricultura climáticamente inteligente, las tecnologías verdes, las finanzas digitales y los avances en salud. Esto se forja en el respeto mutuo, el aprendizaje compartido y un propósito común, añadió.

Además, señaló que la cooperación Sur-Sur y triangular son motores de progreso vitales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

También reconocemos la responsabilidad de los demás países de ayudar a abordar las crecientes desigualdades e impulsar el desarrollo. Al conmemorar este importante día, celebremos la colaboración como catalizador para un multilateralismo revitalizado y la construcción de un mundo más inclusivo y equitativo para todos, afirmó.