Oposición denuncia contradicciones del oficialismo y de Rodrigo Chaves en rechazo a moción para discutir FONARROZ

San José, 12 Sep (Elpaís.cr).– La moción presentada por el Frente Amplio (FA) para suspender la agenda legislativa y abrir de inmediato la discusión del expediente N.° 24.211, conocido como FONARROZ, fue rechazada este jueves en el Plenario al no alcanzar la mayoría calificada de 38 votos.

La propuesta recibió 33 votos a favor y seis en contra (los oficialistas y Gilberto Campos, del PLP). El fracaso de la moción generó duras críticas de la oposición, que calificó la decisión como incoherente, recordando que el Congreso dedicó dos horas a un proyecto sin efectos prácticos, pero se negó a priorizar una iniciativa clave para el sector arrocero y la seguridad alimentaria.

“Si el oficialismo no fuera enemigo declarado del sector arrocero, habría votado afirmativamente esta moción, para al menos iniciar la discusión”, dijo Ariel Robles, del Frente Amplio.

La socialcristiana María Marta Carballo añadió que se invertía tiempo en temas que “no resuelven”, en lugar de atender problemas urgentes como el costo de las medicinas o la crisis del arroz.

Contradicciones en el discurso oficial

El debate dejó en evidencia las contradicciones entre el discurso del oficialismo y la realidad. Mientras el diputado Alexander Barrantes aseguró que el precio del arroz “sí bajó”, y la legisladora oficialista Pilar Cisneros afirmó que el incremento “no supera el 10 %”, los datos oficiales del INEC muestran lo contrario:

Entre agosto de 2022 y mayo de 2025 , el precio del arroz subió 8,2 % según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En marzo de 2025, el aumento acumulado llegó a 9,08 %.

Estas cifras desmienten la narrativa defendida por el presidente Rodrigo Chaves, quien desde el inicio de su gestión ha sostenido que la política pública de la “Ruta del Arroz” redujo el costo del grano en beneficio del consumidor.

Lejos de ello, tanto productores como la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) advierten que la medida ha debilitado la producción nacional, no redujo significativamente los precios al consumidor y pone en riesgo la seguridad alimentaria del país.

Bloqueo legislativo al proyecto

El expediente 24.211, que plantea la creación del Fondo de Auxilio y Competitividad Arrocero (FONARROZ), tampoco avanza por la presentación de 78 mociones de reiteración por parte del oficialista Alexander Barrantes (54) y la socialcristiana Daniela Rojas (18).

Estas mociones permiten retomar debates previamente rechazados, alargando el trámite de forma indefinida. Para la oposición y los productores, se trata de un bloqueo deliberado para impedir que el proyecto llegue al primer debate.

La contradicción, señalan, es clara: el Gobierno critica la productividad del sector y al mismo tiempo obstaculiza un proyecto diseñado para darle estabilidad, financiamiento y competitividad.

¿Qué propone FONARROZ?

El fondo se financiaría con aportes económicos al arroz importado y nacional:

$25 por tonelada de arroz en granza importada o producida en Costa Rica.

$39,40 por tonelada de arroz pilado importado.

El impacto en el consumidor sería de apenas ₡12,6 por kilo de arroz, es decir, ₡605 anuales por persona. Un costo mínimo, afirman los impulsores, frente a los beneficios de asegurar un alimento básico, mantener empleos rurales y evitar una dependencia exclusiva de importaciones.

Lo que está en juego

De no aprobarse el proyecto, el sector advierte consecuencias inmediatas:

Desaparición de pequeños y medianos productores.

Pérdida de miles de empleos rurales.

Incremento de la pobreza y migración a cinturones urbanos marginales.

Mayor vulnerabilidad frente al narcotráfico.

Dependencia total de las importaciones, con riesgo de desabasto en crisis internacionales.

Posible aumento del precio del arroz por la volatilidad internacional.

“Este proyecto no es un impuesto, sino una inversión estratégica para proteger la producción nacional, el empleo rural y la seguridad alimentaria”, afirmó Luis Corea, productor de la Región Chorotega.

En suma, mientras el presidente Rodrigo Chaves y su bancada defienden que el precio del arroz bajó gracias a la “Ruta del Arroz”, las estadísticas del INEC y las denuncias del sector productivo muestran la realidad opuesta: el precio ha aumentado, la producción nacional se debilita y la Asamblea, con el impulso del oficialismo, bloquea un proyecto que busca garantizar la seguridad alimentaria y sostener la economía rural en Costa Rica.