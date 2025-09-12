Presidenta de México niega que nuevo arancel del 50 % contra China sea por «coerción»

Ciudad de México, 12 sep (Sputnik).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este viernes que su proyecto de aumentar los aranceles a las importaciones de productos de China y otros países asiáticos, del 20 por ciento actual al 50 por ciento en 2026, no es una medida tomada por «coerción», como lo calificó la víspera un portavoz de Pekín.

«Primero, no son medidas de coerción y no son contra China (…). Tenemos muy buena relación con China y queremos seguir teniendo muy buena relación con ellos. No son contra un país en particular ni mucho menos, son decisiones que tomamos para todos aquellos países con los que no tenemos acuerdo de libre comercio», dijo la jefa de Estado en conferencia de prensa.

El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, declaró el jueves que China «se opone firmemente a cualquier coerción por parte de terceros para imponer restricciones a China bajo diversos pretextos», en alusión a EEUU, y rechazó «toda forma de unilateralismo, proteccionismo y medidas discriminatorias y excluyentes».

«No estamos violando ninguna norma internacional y hay muchos países en esta condición. Es una decisión que se toma a partir del fortalecimiento de nuestra economía», dijo la jefa del Ejecutivo mexicano.

La mandataria sostuvo que los nuevos aranceles están dentro del marco de las reglas de la Organización Mundial de Comercio, que fija hasta cuánto puede subirse un impuesto por importación de productos.

«No son ni discriminatorias ni de coerción ni nada que tenga que ver con eso (…). Nosotros ya habíamos hablado con el Gobierno de China. Hace algunos meses fue una comisión allá (a Pekín), y aquí con el embajador también se habían pedido pláticas. La próxima semana va a haber un diálogo con ellos, en particular, Corea del Sur también se acercó al canciller para poder tener pláticas», anunció Sheinbaum.

El nuevo nivel de impuestos a las importaciones -incluidos en el Paquete Económico 2026 enviado esta semana al Congreso para ser aprobado en octubre-, sería aplicado a países como China, Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia y Tailandia, de acuerdo con el proyecto de ingresos y gastos del Gobierno federal del año próximo.

«Siempre vamos a estar abiertos a las pláticas y no es nada contra ningún país en particular. Es una decisión que consideramos importante para fortalecer la economía de México», puntualizó Sheinbaum.

La declaración del portavoz de la cancillería china aludió a las posibles presiones que podría ejercer Washington sobre México para imponer nuevos aranceles a los productos chinos y asiáticos.

«Esperamos que México nos acompañe en el camino de la promoción de la recuperación económica mundial y el desarrollo del comercio global», expresó el funcionario de Pekín.

Comercio deficitario con China

Sheinbaum dijo que el país latinoamericano exporta poco al gigante asiático y que la balanza es desfavorable porque la mayoría de sus importaciones chinas ingresan con bajos aranceles.

Las importaciones del país norteamericano procedentes de China suman unos 52.000 millones de dólares y los nuevos gravámenes están planteados para que ciertos sectores importantes fortalezcan su producción nacional.

«No tenemos absolutamente nada contra ellos (los líderes chinos). Al contrario, mucha admiración y respeto del trabajo que realizan y sobre cómo han promovido su desarrollo», puntualizó la mandataria.

La Secretaría de Economía difundió una lista de 19 sectores de importaciones con más de 1.400 nuevas fracciones arancelarias, es decir, productos específicos, que incluyen autos, vestidos, plástico, manufacturas, aluminio y vidrio, procedentes de China y de otros países sin tratado de libre comercio con el país norteamericano. (Sputnik)