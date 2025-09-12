Presidente austriaco trabajará con China para defender multilateralismo y promover paz y desarrollo

Viena, 12 sep (Xinhua) — Austria está dispuesta a trabajar con China para salvaguardar el multilateralismo y promover la paz y el desarrollo mundiales, dijo hoy el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen.

Van der Bellen hizo la declaración durante una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de China de visita en el país, Wang Yi, quien es también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China.

Después de pedir a Wang que transmita sus sinceros saludos al presidente chino Xi Jinping y de recordar con placer su visita de Estado a China en el 2018, Van der Bellen dijo que China es un importante socio de cooperación de Austria en Asia y que los lazos entre los dos países han mantenido un firme desarrollo.

Austria se apega con firmeza a la política de una sola China y no vacilará en ninguna circunstancia, afirmó el presidente.

Después de señalar que el próximo año se celebra el 55° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, Van der Bellen dijo que Austria está dispuesta a celebrar la ocasión junto con China y a profundizar los intercambios y la cooperación en áreas como economía, comercio, inversión, desarrollo verde, turismo y cultura.

Mientras tanto, el presidente austriaco elogió el compromiso de China con sus promesas y sus logros al abordar el cambio climático e impulsar el desarrollo verde, y dijo que Austria está dispuesta a trabajar con China para salvaguardar juntos el multilateralismo y promover la paz y el desarrollo mundiales.

Por su parte, Wang transmitió los cordiales saludos del presidente Xi y dijo que los jefes de Estado de los dos países establecieron juntos la asociación estratégica amistosa China-Austria durante la visita de Van der Bellen a China en 2018, lo cual dio inicio a una nueva etapa de las relaciones bilaterales.

La cooperación práctica y los intercambios culturales y entre pueblos se han profundizado cada vez más, dijo Wang.

El canciller chino hizo énfasis en que las dos partes deben construir sobre estos logros y tomar el próximo aniversario número 55 como una oportunidad para ampliar la cooperación en áreas como la economía verde y agregar nuevas dimensiones y vitalidad a la asociación estratégica amistosa China-Austria.

Luego de señalar que este año se conmemora el 80° aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, así como la fundación de las Naciones Unidas, Wang dijo que el desarrollo humano se encuentra en una coyuntura histórica.

Con el fin de recordar la historia, honrar a los mártires, valorar la paz y crear un futuro mejor, China ha realizado grandes conmemoraciones que, en primer lugar, buscan fortalecer la visión histórica correcta de la Segunda Guerra Mundial, dijo Wang.

Como principal campo de batalla en Oriente en la Segunda Guerra Mundial, China realizó enormes sacrificios nacionales y aportaciones históricas significativas para la victoria en la Guerra Mundial Antifascista, agregó.

Las conmemoraciones también buscaron salvaguardar el resultado de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, dijo Wang, y añadió que la devolución de Taiwán a China es una parte importante de los resultados de la victoria en la Segunda Guerra Mundial y que cualquier intento por dividir al país está condenado al fracaso.

Wang agregó que los eventos también buscaron la unión con otras naciones para construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad y para trabajar juntos en favor de la paz y el desarrollo mundiales.

China, enfatizó Wang, está dispuesta a fortalecer la colaboración multilateral con Austria y a hacer nuevas aportaciones para este objetivo.