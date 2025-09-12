Presidente de Cuba agradece a México su apoyo a través de proyectos de cooperación

La Habana, 12 sep (Sputnik).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció este viernes a la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), Alejandra del Moral, por las «valiosas contribuciones» que su país ha brindado al pueblo de la isla a través de diversos proyectos de cooperación.

«Recibí a Alejandra Del Moral Vela, directora ejecutiva de Amexcid, a quien agradecí las valiosas contribuciones que ha hecho México al pueblo cubano, con proyectos de cooperación cuyos resultados ella pudo constatar», escribió el mandatario en la red social X.

Díaz-Canel apuntó que los programas de la Amexcid son un «ejemplo» de lo que se puede alcanzar por el bienestar de los pueblos.

Por su parte, Del Moral agradeció en la misma red social el recibimiento de Díaz-Canel y reiteró el compromiso de mantener la cooperación con Cuba.

«Desde la Amexcid reiteramos nuestro compromiso de seguir ampliando la cooperación en agricultura, salud y energías renovables, siempre en beneficio de nuestros pueblos», escribió.

En su visita a Cuba, la funcionaria mexicana ha visitado escuelas, fincas y centros productivos con los cuales su agencia tiene proyectos de colaboración. (Sputnik)