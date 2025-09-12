Presidentes de Emiratos Árabes Unidos y Francia condenan ataque israelí contra Qatar

Abu Dabi, 12 sep (Xinhua) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente francés, Emmanuel Macron, condenaron el reciente ataque israelí contra el territorio qatarí durante una conversación telefónica mantenida el jueves.

Durante la conversación, calificaron el ataque como una violación de la soberanía de Qatar y una amenaza para la seguridad y estabilidad regional, según informó la Agencia de Noticias de los Emiratos.

Los dos jefes de Estado destacaron la importancia de intensificar los esfuerzos internacionales para establecer un Estado palestino independiente basado en la solución de dos Estados, que consideran como el camino hacia una paz duradera en la región.

También reafirmaron su rechazo a cualquier intento israelí de anexionar partes de Cisjordania u otros territorios palestinos ocupados, o de desplazar por la fuerza a los palestinos, advirtiendo que tales acciones socavarían la estabilidad regional y obstaculizarían la aplicación de la solución de dos Estados de conformidad con el derecho internacional.