Principales diarios brasileños apoyan condena a expresidente Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado

BRASILIA, 12 sep (Xinhua) — Los principales diarios brasileños apoyaron hoy viernes en sus respectivas publicaciones la condena al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) por tentativa de golpe de Estado, resolución tomada el jueves por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil.

Los jueces de la Primera Sala del STF condenaron al expresidente y a siete exfuncionarios con cuatro votos a favor y uno en contra por los delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado por violencia y grave amenaza y deterioro de patrimonio protegido.

La mayoría de los acusados fue condenada a más de 20 años de prisión, al tiempo que Bolsonaro recibió una condena de 27 años y tres meses, en un proceso en el que las defensas aún podrán apelar la decisión, luego de que el fallo sea publicado.

El influyente diario «O Globo» de Río de Janeiro, subrayó en el editorial: «Condena honra la Constitución y la democracia», que a los acusados se les aseguró el derecho a la defensa y la justicia prevaleció.

El medio calificó también como «inadmisible» la presión que ejerció el Gobierno de Estados Unidos sobre el STF de Brasil para intentar modificar el juicio.

«Una vez terminado el juicio, Brasil necesita ahora pasar la página del radicalismo autoritario. El Supremo Tribunal dio un ejemplo de altivez, incluso ante la inadmisible y persistente presión externa de Donald Trump y otros miembros del Gobierno estadounidense», difundió.

«Es probable, ante la condena de Bolsonaro, que nuevas sanciones dirigidas a los miembros de la Corte estén en camino. Pero Brasil no puede ceder a regateos mezquinos. La votación de cualquier amnistía por parte del Congreso sería una capitulación inaceptable», agregó.

Por su parte, el diario «O Estado de Sao Paulo» difundió que se trata de un caso histórico de justicia «contra el golpismo» y calificó la decisión como una «victoria de la sociedad brasileña».

«El Supremo rompe con una nefasta tradición de indulgencia al condenar a Bolsonaro y a sus cómplices civiles y militares a prisión por el intento de impedir la toma de posesión de un presidente legítimamente electo», apuntó en su editorial de este viernes.

«La condena de Bolsonaro por liderar un intento de restauración del autoritarismo en el país es el triunfo, desde el punto de vista colectivo del ideal de justicia», enfatizó.

A su vez, el periódico «Folha de Sao Paulo» consideró que la condena a Bolsonaro fue «justa», aunque la pena es «exagerada», por lo que sugirió que por razones de salud sea concedida al expresidente la prisión domiciliaria.

«No se debe perder el foco de lo esencial: el intento, por parte de un grupo derrotado en las urnas, de mantenerse en el poder por la fuerza. La iniciativa criminal partió de Bolsonaro y sus seguidores. El sistema de Justicia simplemente reaccionó a la ofensa dentro de su competencia», apuntó.

En tanto, «El Correio Braziliense» de la capital Brasilia, en el editorial: «La democracia es una conquista innegociable», expuso que la condena inédita de un expresidente y de militares de alto rango «abre la posibilidad de un reencuentro con la historia brasileña».

«El juicio y la sanción a los militares que cuestionaron el resultado de las elecciones de 2022 y tramaron un golpe para tomar el Poder Ejecutivo, son una clara señal de que estos son los propósitos que deben ser interrumpidos. Se trata de una respuesta enfática a los movimientos autoritarios que acechan a Brasil y a otros países del mundo», afirmó.