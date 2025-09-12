Restos de 30 mártires chinos de Guerra de Corea repatriados desde República de Corea

Un avión de transporte Y-20 de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China, con los restos de los soldados caídos y 267 de sus efectos personales a bordo, aterrizó en el aeropuerto internacional Taoxian de Shenyang, capital de la provincia de Liaoning, en el noreste de China.

Desde 2014, de conformidad con las leyes internacionales y los principios humanitarios, ambos países han completado tales entregas por 12 años consecutivos, lo que ha permitido repatriar los restos de 1.011 mártires del VPCh en la República de Corea, junto con objetos relacionados.

Tras su aterrizaje, la aeronave recibió un saludo con agua. Mientras un grupo de soldados sacaba los ataúdes de su interior, se llevó a cabo una ceremonia conmemorativa en el aeropuerto.

Cerca de 1.000 personas, entre quienes se encontraban representantes de autoridades centrales y locales, militares, veteranos de guerra y familiares de los mártires, asistieron al acto.

Los ataúdes fueron cubiertos con la bandera roja de cinco estrellas de China. Los asistentes hicieron tres reverencias, en medio de un respetuoso silencio, ante los restos de los soldados, los cuales serán enterrados el sábado en un cementerio dedicado a los mártires en Shenyang.

El viernes, un recorrido de 29,7 kilómetros desde el terminal aéreo hasta el cementerio fue escoltado por 70 motocicletas policiales. Miles de personas se pusieron de pie solemnemente a lo largo de la vía, mientras sus ojos seguían el paso de la caravana.

La ciudad encendió todas sus grandes pantallas electrónicas a lo largo de la ruta, mostrando las palabras «Los héroes regresan a casa», mientras que las pantallas LED en la parte superior de más de diez mil taxis también presentaban el mismo mensaje de bienvenida.

Desde 2019, China comenzó a utilizar la tecnología de ADN para identificar los restos de los mártires del VPCh. Previamente este año, se anunció la confirmación exitosa de la identidad de ocho de ellos, elevando el número total a 28.

