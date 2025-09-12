Ritmos acelerados y tecnología: la ansiedad se dispara en las ciudades de América Latina

Montevideo (Mesa Américas), 12 sep (Sputnik).- La ansiedad crece en las ciudades latinoamericanas y amenaza con convertirse en una crisis silenciosa. Jóvenes y mujeres son los más afectados, atrapados en urbes saturadas de estímulos, ritmos de vida acelerados y una tecnología que nunca duerme y desafía al tiempo.

En tal contexto, las personas quedan presas de un ciclo de preocupación constante que afecta su salud, su productividad y su bienestar. Hay consenso a nivel internacional de que la región presenta las mayores prevalencias de ansiedad del mundo.

Según el informe «Fuertes por fuera, luchando por dentro: El deterioro de la salud mental en América Latina y el Caribe», realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y publicado el pasado 1 de agosto, «las personas en América Latina están reportando niveles de ansiedad más altos que nunca, superando tanto a los países desarrollados como al promedio global».

Una de cada cuatro personas en la región experimentará un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, y las mujeres son desproporcionadamente más afectadas, con tasas 1,8 veces superiores a las de los hombres, reportó el PNUD.

«La ansiedad se ha convertido en la protagonista de la salud mental (…) Los rápidos cambios tecnológicos y el ritmo vertiginoso de la vida moderna han hecho que se convierta en la principal preocupación de los expertos en salud mental. A diferencia de otras épocas, cuando problemas como el pánico eran el foco de atención, hoy la ansiedad acapara la discusión», dijo a la Agencia Sputnik la directora del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología de la universidad pública de Uruguay, Cecilia Baroni.

Miembro fundadora e integrante del equipo técnico del proyecto comunicacional y participativo Radio Vilardevoz, Baroni sostuvo que la ansiedad es un «problema de las ciudades».

«En otras culturas, en las zonas que tienen mucho campo, existen otros tiempos más asociados al ritmo de la naturaleza, por lo que no se generan tantos trastornos de ansiedad. Las ciudades están marcadas por ritmos, exigencias laborales o sociales que nos ponen ansiosos frente a algo que capaz que no llega o demora en ocurrir», afirmó.

La también docente universitaria y magíster en psicología y educación explicó que la ansiedad es un sentimiento «profundamente humano», que convive con los individuos, los cuales deben aprender a dominarlo. El problema radica en que las sociedad actuales, con sus proyectos, pretenden «desafíar al tiempo y a la espera».

¿QUÉ ES LA ANSIEDAD?

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las personas con trastornos de ansiedad pueden sentir «miedo y preocupación de manera intensa y excesiva», que suelen ir acompañados de «tensión física» y otros síntomas conductuales y cognitivos».

«Son difíciles de controlar, causan una angustia importante y pueden durar mucho tiempo si no se tratan. Los trastornos de ansiedad interfieren en las actividades de la vida cotidiana y pueden deteriorar la vida familiar, social y escolar o laboral de una persona», remarcó.

Como otros síntomas, la OPS señala la dificultad para concentrarse o tomar decisiones, irritabilidad, tensión o inquietud, náuseas o malestar abdominal, palpitaciones, sudoración, temblores, trastornos del sueño, sensación de peligro inminente, de pánico o de fatalidad.

Asimismo, «los trastornos de ansiedad aumentan el riesgo de depresión y de trastornos por consumo de drogas, así como el riesgo de pensamientos y comportamientos suicidas».

La OPS reporta que, aunque existen tratamientos eficaces, sólo una de cada cuatro personas que los necesitan (27,6 por ciento) reciben algún tipo de apoyo.

Baroni agregó que en muchos casos se espera demasiado tiempo para tratar la ansiedad, lo que desemboca en situaciones que requieren de otro tipo de intervenciones.

«Se puede transformar en una situación muy grave si no se puede manejar. (…) Al final, la ansiedad no te permite concretar nada. O estamos muy apurados o muy irritables. (…) Hay que entender que no es algo que solo a nosotros nos pasa, sino que de verdad estamos en sistemas que nos van generando cada vez más ansiedad a todos y que la fortaleza también está en saber pedir ayuda», indicó.

CIFRAS

Según el mencionado informe del PNUD, «lo que antes era un tema tabú, hoy se ha convertido en un problema de salud pública en América Latina y el Caribe».

«En 2021, el 7,3 por ciento de la población de la región tenía un trastorno de ansiedad, en comparación con el 6,4 por ciento en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el 4,7 por ciento a nivel global. Hace dos décadas, América Latina y los países de la OCDE presentaban una prevalencia similar (alrededor del 5,5 por ciento), pero la brecha ha ido aumentando», refleja el estudio.

En el reporte se señala que los problemas de salud mental no se distribuyen equitativamente en la región, con las mujeres estando «desproporcionadamente más afectadas».

«El 9 por ciento de las mujeres enfrenta ansiedad y el 6 por ciento depresión, frente al 5 y 3 de los hombres, respectivamente. La violencia de género, las responsabilidades desiguales de cuidado y las expectativas sociales rígidas contribuyen a esta mayor vulnerabilidad», precisa.

El 2 de septiembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó en su reporte «World Mental Health Today» (Salud Mental en el Mundo Hoy) que más de 1.000 millones de personas viven con trastornos de salud mental, entre ellos ansiedad y depresión.

En cuanto a prevalencia, los datos estandarizados por edad muestran que en 2021 la tasa global de ansiedad fue de 4,4 por ciento, mientras que en las Américas alcanzó el 6,7 por ciento, la cifra más alta del mundo.

Cada año, la depresión y la ansiedad generan pérdidas de productividad estimadas en 1 billón de dólares a nivel mundial, reportó la OMS.

Los trastornos depresivos y de ansiedad son una de las principales causas de años vividos con discapacidad en todos los grupos etarios (excepto entre los niños de 0 a 5 años), y afectan de manera particularmente marcada a los jóvenes de 15 a 29 años, agrega el informe.

Según un reporte del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, siglas en inglés) de octubre de 2021, «la contribución perdida a las economías de América Latina y el Caribe, debido a los trastornos mentales que conllevan a la discapacidad o la muerte entre los jóvenes, está en casi los 30.600 millones de dólares al año».

PANDEMIA

Por otro lado, Baroni sostuvo que la pandemia de covid-19 generó diversas situaciones: por un lado, hubo personas que la asumieron como un momento de «pausa y paréntesis» para recalibrar el ritmo de sus vidas, pero a otras les significó un cambio en la noción del tiempo.

«Se empezó a alterar la noción del tiempo. O el tiempo pasa lento, sucede muy rápido o incluso quedó suspendido», indicó.

Señaló que los sistemas de salud enfrentaron una mayor demanda de atención, y así primó como única respuesta la administración de fármacos «para adormecer ciertos síntomas que permitan a las personas seguir siendo funcionales».

La investigación del PNUD mosró que la pandemia 19 aceleró aún más esta crisis en la región, pues los «confinamientos», la incertidumbre económica y la conectividad digital constante desdibujó los límites entre trabajo y descanso.

«La rápida adopción de los teléfonos inteligentes y la normalización del uso de redes sociales han agravado esta carga, especialmente entre jóvenes. El uso excesivo de pantallas se ha relacionado con alteraciones en patrones del sueño y una mayor vulnerabilidad a trastornos del estado de ánimo en adolescentes. En conjunto, estas tendencias han hecho que los problemas de salud mental en la región sean más comunes y urgentes», añadió.

El artículo «Transformar la salud mental para la recuperación de la pandemia y el desarrollo social: recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental y COVID-19 de la OPS», realizado por Alessandra Trianni y Renato Oliveira Souza y publicado el 9 de junio de 2023 en la revista médica británica The Lancet, confirma que la pandemia generó una «crisis de salud mental sin precedentes», provocando un» aumento repentino de la demanda de atención de salud mental, que los servicios han tenido dificultades para satisfacer».

«Los datos de la fase inicial de la pandemia indican un aumento del 35 por ciento en los trastornos depresivos y del 32 por ciento en los trastornos de ansiedad en América Latina y el Caribe», señaló.

ACCESO A LA SALUD Y CONSUMO DE FÁRMACOS

El PNUD destacó entre los principales desafíos de la región los problemas para acceder a la atención en salud.

«Los servicios de salud mental son escasos en toda la región, y su asequibilidad sigue siendo un reto. Esta escasez se refleja en la baja disponibilidad de especialistas: en promedio, América Latina tiene 3,4 psiquiatras por cada 100,000 personas, muy por debajo de la media de más de 18 en los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). (…) Incluso cuando se logra un diagnóstico, el acceso al tratamiento no está garantizado», añadió.

Por su parte, Baroni lamentó que el consumo de fármacos es la principal herramienta de los sistemas públicos de la región para responder a los trastornos de ansiedad.

Lo «preocupante» es que el problema no es «biomédico», no puede pensarse que se «ataca con pastillas», se debe tener otras herramientas para acceder a mejores formas de manejarnos en la vida, indicó.

«En la ansiedad juega mucho la pérdida de perspectiva o de la capacidad de planificar y saber que las cosas cuestan. Es algo que debemos aprender a dominar porque nos cambiaron las reglas de juego. Pasamos de un mundo en el que podíamos estar mirando las estrellas a otro donde estamos llenos de máquinas, de computadoras, en el que parece que todo se podría hacer ahora, lo que genera que las personas no soporten cosas que antes sí lo hacían», explicó.

Afirmó que es «muy difícil» que un sistema de salud permita a las personas acceder a un gimnasio, ir a yoga o a espacios terapéuticos.

«Nos falta mucho porque también los abordajes para promover salud mental y vidas un poquito más dignas son más caros. (…) Creo que tenemos un gran deber y una alerta también que tiene que ver con que no todo lo podemos resolver con fármacos, sino que debemos revisar nuestras condiciones de vida para poder vivir saludablemente», concluyó. (Sputnik)