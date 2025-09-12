Trump enviará Guardia Nacional a Memphis, Tennessee

Washington, 12 sep (Xinhua) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que desplegará la Guardia Nacional para combatir el crimen en Memphis, una ciudad gobernada por los demócratas en el estado de Tennessee, y afirmó que es apoyado por el alcalde de la ciudad y el gobernador del estado.

Trump dijo a Fox News que la ciudad es «profundamente problemática» y añadió que tanto el alcalde como el gobernador están «felices» por el próximo despliegue.

«Vamos a corregirlo, como lo hicimos en Washington», indicó Trump.

Memphis, un bastión demócrata, tiene una población de mayoría negra. El alcalde de la ciudad, Paul Yong, dijo hoy en una conferencia de prensa que «yo no pedí a la Guardia Nacional y no creo que esa sea la forma de reducir el crimen».

No obstante, Young dijo que como alcalde trabajará «con esta comunidad, con el gobernador y con el Gobierno federal».

Lee Harris, alcalde demócrata del condado de Shelby, el cual incluye la ciudad de Memphis, condenó la medida.

«Señor presidente, nadie aquí está ‘feliz’. No estamos felices de que militarice las comunidades de Tennessee», publicó Harris en X. «No estamos felices en lo absoluto con la ocupación, los vehículos blindados, las armas semiautomáticas y el personal militar con uniforme de combate».

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, emitió una declaración en la que confirmó el próximo despliegue.

«He mantenido estrecho contacto con la administración a lo largo de la semana y hablaré con el presidente Trump esta tarde para precisar los detalles de la misión», añadió el gobernador.

Después del despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. para combatir el crimen en agosto, Trump indicó recientemente que podría enviar soldados a otras ciudades, incluyendo Chicago y Baltimore, ciudades gobernadas por demócratas.