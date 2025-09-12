Uranio enriquecido está bajo escombros, informa Irán

Teherán, 12 Sep (Sputnik).- El uranio enriquecido de Irán se encuentra bajo los escombros de las instalaciones nucleares bombardeadas por Estados Unidos e Israel en junio, declaró este jueves el ministro de Asuntos Exteriores del país persa, Abbas Araghchi.

En una entrevista con medios locales, el canciller iraní declaró que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) está evaluando si los materiales son accesibles o no, y que después de la evaluación anunciará sus resultados al Consejo de Seguridad Nacional de Irán. A su vez, esa instancia decidirá qué medidas adoptar, tomando en cuenta el informe y las preocupaciones de seguridad.

En cuanto a la cooperación entre Irán y el OIEA, Araghchi sostuvo que el organismo aceptó que su forma «no podía ser la misma que antes» y que ahora se establece una distinción entre las instalaciones bombardeadas y las que no.

Con respecto a las instalaciones no bombardeadas, la nueva norma es que la agencia solicitará caso por caso, y si es aceptado por el Consejo, se concederá el acceso. En cuanto a las instalaciones atacadas, se deben tomar medidas de seguridad y medioambientales. Posteriormente, Teherán evaluará todas las preocupaciones y revisará solicitudes caso por caso.