Venezolanos rechazan despliegue militar de EEUU en el Caribe y reafirman voluntad de defender la patria

Caracas, 12 sep (Xinhua) — El pueblo de Venezuela ha manifestado su rechazo en contra del despliegue militar que ha ordenado Estados Unidos en el Caribe, especialmente frente a las costas venezolanas, y ha ratificado su voluntad de defender la patria.

Ante las pretensiones de Washington, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha llamado al pueblo a alistarse y a mantenerse alerta ante una inminente agresión.

«Somos un país de paz, pero si nos llaman a la guerra, estamos preparados todos, ese es el llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro y en eso estamos. Activo todo el pueblo venezolano», manifestó a la agencia Xinhua la cultora popular, Shirley Rincón.

La habitante de Caracas manifestó su preocupación por la amenaza que existe en la región y respaldó la postura del Gobierno venezolano de que la medida es una justificación para lograr la invasión. En este sentido, sostuvo que el principal objetivo es hacerse con las riquezas del país.

La señora Rincón comentó su experiencia en el alistamiento militar convocado por el mandatario venezolano y señaló que, pese a tener 64 años de edad, está lista para defender la patria.

Para el artesano José Gregorio Pinto, «Estados Unidos ha violado todos los acuerdos internacionales» con el despliegue de buques y un submarino nuclear en las aguas del Caribe.

Personas se alistan en la Milicia Bolivariana, en Caracas, Venezuela, el 23 de agosto de 2025. (Xinhua/Marcos Salgado)

Coincidió en que el anuncio ha generado zozobra en la población. Washington, aseguró, siempre ha tenido «una excusa para intervenir y saquear a los pueblos». Por lo que destacó la importancia de las asociaciones internacionales que ha consolidado Venezuela con países como China, Rusia e India.

Pinto también acudió al llamado de alistamiento militar a la Milicia Bolivariana, el quinto componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

«A cualquier ciudadano le daría miedo», opinó el informático Gabriel Carvajal, de 27 años, al ser consultado sobre la maniobra estadounidense. Sin embargo, indicó que pese a que no se ha alistado militarmente, defendería a su país con la vida.

El ciudadano Eduardo López enfatizó que Estados Unidos ha sido «una amenaza latente que hemos tenido siempre».

«Estamos preparados para lo que venga», sostuvo López de 77 años, al explicar que la nación suramericana es el foco de atención para otros pueblos, debido a que lo que sucede en el país tiene consecuencias en la política internacional.

Aclaró que como miliciano, desde 2006, se encuentra preparado para defender la nación suramericana. Llamó a no tener miedo, tener conciencia y a mantener la calma.

El Gobierno venezolano ha denunciado en distintos escenarios la decisión de Washington de mantenerse en el Caribe para combatir el tráfico ilícito de drogas.