Yerri Estrada se encuentra en Nicaragua en buenas condiciones de salud

Managua, 12 Sep (El19digital.com).- El golpista nicaragüense Yerri Gustavo Estrada, quien se encuentra detenido en el Sistema Penitenciario Nacional “Jorge Navarro” de Tipitapa, aseguró a los medios de comunicación, estar en buenas condiciones físicas y que sus derechos humanos están siendo garantizados, tal y como lo establecen las normas penitenciarias.

También afirmó que está consumiendo sus alimentos y tomando la rehidratación adecuada. Recientemente recibió la visita de sus familiares, entre ellos su novia, con la que estuvo reunido por algunas horas.

«Hablándole en el aspecto humano, he sido bien tratado, no he recibido ningún tipo de ofensa, ni verbal, ni maltrato físico», dijo Estrada.

Añadió que el trato del personal del Sistema Penitenciario de Tipitapa ha sido respetuoso con su persona.

«Como dije anteriormente, humanamente el trato ha sido así. Se han respetado mis derechos humanos básicos. Fue la semana pasada, si no me equivoco. Me permitieron compartir un tiempo con ella; mi novia me ha visitado como hora y media aproximadamente», respondió Estrada al ser preguntado sobre el trato recibido por el personal del Sistema Penitenciario.

En ese sentido, el director del Sistema Penitenciario de Tipitapa, Subcomisionado Rodrigo García Ordóñez, manifestó que un preso al momento de llegar a la institución es recibido por una comisión de ingreso.

«Desde su ingreso a la prisión, todo preso es recibido por una comisión de ingreso donde se le garantiza su atención médica, se le garantiza su uniforme, su alimentación y se le garantiza una celda con los estándares establecidos, su litera, sábanas, almohadas, lo que está establecido y cumpliendo con sus deberes, sus derechos y obligaciones que están establecidos en la normativa nuestra», dijo García Ordóñez.

Agregó que en el caso del preso Yerri Estrada «como ustedes pudieron observar, él está en excelentes condiciones físicas, se le garantiza su alimentación, acceso al agua y sus atenciones médicas cuando es requerida; es un muchacho joven, no tiene padecimientos crónicos, se le garantizó su visita familiar el 3 de septiembre por un lapso de tres horas, donde él pudo compartir ahí con su pareja y recibió su paquetería, que son insumos de aseo personal y algunas cosas que son necesarias para su convivencia».