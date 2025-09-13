Arsenal escala a la cima del fútbol inglés

Londres, 13 sep (Prensa Latina) El Arsenal venció hoy 3-0 al Nottingham Forest sobre la cancha del Emirates Stadium y escaló la cima en la Liga Inglesa de fútbol (Premier League).

Los artilleros, ahora con tres triunfos y un revés llegaron a nueve puntos para igualar momentáneamente con el Liverpool, que está invicto en tres presentaciones, y sobrepasar al Chelsea (7), que enfrentará esta noche al Brentford en el Gtech Community Stadium de esta ciudad.

Martín Zubimendi, tras un saque de esquina, mandó el balón al fondo de las redes en el minuto 32, para darle una ventaja definitiva a los chicos de Mikel Arteta, subcampeones en la temporada pasada.

En la segunda mitad, Viktor Gyökeres, sobre una asistencia de Eberechi Eze, remató con la derecha para ampliar el marcador y Zubimendi completó la goleada, gracias a un pase de Leandro Trossard. Para este sábado están pactados también los duelos Crystal Palace-Sunderland, Everton-Aston Villa, Fulham-Leeds United y Newcastle-Wolverhampton.

Completarán la jornada los partidos Bournemouth-Brighton y West Ham-Tottenham.

Sábado 13 de septiembre de 2025: Arsenal – Nottingham F. 3 – 0 Bornemouth – Brighton & Hove Albion 2 – 1 Crystal Palace – Sunderland 0 – 0 Everton – Aston Villa 0 – 0 Fulham – Leeds United 1 – 0 Newcastle United – Wolverhampton 1 – 0 West Ham United – Tottenham Hotspur 0 – 3 Brentford – Chelsea 19:00 Domingo 14 de septiembre de 2025: Burnley – Liverpool 13:00 Manchester City – Manchester United 15:30