Ascienden a más de 64.800 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra Gaza

El Cairo, 13 Sep. (EUROPA PRESS) – Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este sábado a más de 64.800 los palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, que deja además más de 164.200 heridos.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que «el balance de la agresión israelí ha aumentado a 64.803 mártires y 164.264 heridos» tras confirmar otros 47 muertos y 205 heridos a causa de los ataques israelíes durante el último día, si bien ha subrayado que aún hay cuerpos entre los escombros y tirados en las calles, por lo que la cifra sería superior.

Así, ha afirmado que entre los fallecidos durante las últimas 24 horas hay cinco palestinos tiroteados por las tropas de Israel cuando intentaban obtener ayuda, con lo que el número de fallecidos en estos incidentes aumenta a 2.484, con 18.117 heridos, en medio de las condenas internacionales por este tipo de sucesos.

La cartera ha apuntado además que 12.253 personas han muerto y 52.223 han resultado heridas desde el 18 de marzo, fecha en la que el Ejército israelí rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y reinició sus ataques, sin que los esfuerzos internacionales para lograr un nuevo acuerdo hayan dado frutos.

Poco antes, había confirmado la muerte por hambre y desnutrición durante el último día de otros siete palestinos, entre ellos dos niños. De esta forma, los muertos por estas causas ascienden a 420, incluidos 145 niños. Al menos 142 personas han muerto, entre ellos 30 niños, de hambre y desnutrición desde que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) designara en agosto el norte de la Franja como una zona de hambruna.

Además, el Ministerio de Sanidad gazatí ha realizado un nuevo llamamiento a la donación de sangre ante la «grave escasez» que sufren los bancos de sangre de los hospitales del enclave palestino. «El tipo de lesiones graves que llegan a los hospitales requiere unidades de sangre adicionales para salvar vidas», ha alertado al tiempo que ha advertido de una reducción de las donaciones «debido la hambruna y la desnutrición».