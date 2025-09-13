Aumenta a 25 el número de detenidos durante protestas en Londres

Moscú, 14 sep (Sputnik).- El número de personas detenidas durante las protestas de las fuerzas de derecha en la capital del Reino Unido llegó a 25, informó la policía de Londres.

«Los 25 arrestos que hemos realizado hasta ahora son solo el comienzo. Nuestra investigación posterior al incidente ya ha comenzado: estamos identificando a los involucrados en los disturbios y pueden esperar enfrentar una contundente acción policial en los próximos días y semanas», señaló el comisionado asistente Matt Twist.

Agregó que al menos 26 policías resultaron heridos tras enfrentamientos con manifestantes.

La acción ‘Unite the Kingdom’ (Unamos el Reino) organizada por el activista de derecha Tommy Robinson empezó el sábado por la mañana en la plaza de Russell Square. Desde allí los manifestantes se dirigieron al barrio gubernamental de Whitehall.

Mucha gente llevaba banderas nacionales de Inglaterra y el Reino Unido. Los manifestantes gritaban lemas contra el primer ministro, Keir Starmer, criticando la política migratoria y las restricciones de la libertad de expresión.

Según la policía, entre 110.000 y 150.000 personas participaron en las protestas.

A su vez, Robinson afirmó que este sábado a las calles salieron tres millones de manifestantes.

«Más de tres millones de patriotas acudieron hoy al centro de Londres con una fuerza de patriotismo sin precedentes. Y esto es solo el comienzo», escribió Robinson en su cuenta de X. (Sputnik)