Aumentan a 420 los muertos por hambre en Gaza, según autoridades

Beirut, 13 sep (Sputnik).- La cifra de fallecidos a causa de la inanición en la Franja de Gaza asciende a 420, incluidos 145 menores, reportó este sábado el Ministerio de Salud del enclave palestino.

«El Ministerio de Salud de Gaza registró siete casos de muerte por hambre y desnutrición en las últimas 24 horas, incluidos dos menores. Por lo tanto, el número total de muertes por hambre se eleva a 420, incluidos 145 menores», declaró el ente en un comunicado.

El 22 de agosto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró por primera vez el estado de hambruna catastrófica en el enclave palestino. Se estima que, para finales de septiembre, más de 640.000 personas en la Franja de Gaza se enfrentarán a niveles catastróficos de inseguridad alimentaria, clasificada como Fase 5 según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (CIF).

Según la administración de Gaza, Israel ha permitido la entrada de 3.188 camiones a la Franja tras reanudar parcialmente la entrega de ayuda humanitaria a los palestinos entre el 27 de julio y el 30 de agosto, lo que cubre solo el 15% de las necesidades de la población. Al mismo tiempo, Israel bloquea la entrada de cientos de alimentos al enclave, incluyendo alimentos esenciales como carne roja, pescado, huevos, frutas y verduras, ciertos productos lácteos y aditivos alimentarios.

La mayor parte de los camiones son saqueados con la complicidad del ejército israelí, según afirman las autoridades locales. De acuerdo con sus estimaciones, se debería permitir la entrada diaria a la Franja de Gaza de unos 600 camiones con ayuda humanitaria para cubrir las necesidades mínimas de los residentes: alimentos, artículos de primera necesidad, combustible y medicamentos.

Desde el 7 de octubre de 2023, los incesantes ataques de Israel en Gaza han dejado más de 64.700 palestinos muertos y unos 164.000 heridos.

Las hostilidades se desataron después de una operación relámpago del movimiento palestino Hamás contra Israel, que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos.

Desde la ONU calificaron la operación militar israelí como un «castigo colectivo» contra el pueblo palestino.

Rusia y otros países abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera entre Israel y Palestina. (Sputnik)