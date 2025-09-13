Bayern retoma la cúspide de la Bundesliga

Múnich, Alemania, 13 sep (Prensa Latina) El Bayern de Múnich, en su casa del Allianz Arena, goleó hoy 5-0 al Hamburgo para mantenerse invicto en la cúspide de la presente temporada en la Liga Alemana de fútbol (Bundesliga).

Par de goles en apenas nueve minutos de juego anotaron los bávaros para marcar territorio, ganar su tercer partido consecutivo y volver a retomar el liderato, en poder solo unas horas del Borussia Dortmund, que este sábado venció 2-0 al Heidenheim.

Serge Gnabry y Alexandar Pavlovic se anotaron las dianas tempraneras, pero los discípulos de Vincent Kompany tenían hoy hambre de gloria y antes de finalizar el primer tiempo ya mandaban 4-0, gracias a los certeros disparos a puerta de Harry Kane y Luis Díaz.

En la segunda mitad «El Ciudadano» Kane ligó su segundo gol del desafío para completar la goleada.

Este sábado Friburgo derrotó 3-1 a Stuttgart, Leipzig 1-0 a Mainz, Hoffenheim 4-2 a Unión Berlín y Wolfburgo 2-1 a Colonia.

Viernes 12 de septiembre de 2025: Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt 3 – 1 Sábado 13 de septiembre de 2025: Freiburg – Stuttgart 3 – 1 Mainz – Leipzig 0 – 1 Wolfsburgo – Colonia 3 – 3 Union Berlin – Hoffenheim 2 – 4 Heidenheim – Borussia Dortmund 0 – 2 Bayern Múnich – Hamburgo 5 – 0 Domingo 14 de septiembre de 2025: San Pauli – Augsburgo 13:30 Bor. Mönchengladbach – Werder Bremen 15:30