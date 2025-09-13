Cancilleres de China y Eslovenia prometen mejorar relaciones políticas y económicas

Liubliana, 13 sep (Xinhua) — Los máximos diplomáticos de China y Eslovenia prometieron fortalecer sus relaciones políticas y mejorar su cooperación económica durante sus conversaciones de hoy sábado en Liubliana.

Durante sus conversaciones con su homóloga eslovena Tanja Fajon, el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, elogió la amistad tradicional entre los dos países, luego de que China fue uno de los primeros países en reconocer la independencia de Eslovenia hace más de 30 años.

Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, señaló que las relaciones bilaterales, caracterizadas por la igualdad, la sinceridad, la confianza y la ganancia compartida a pesar de sus diferencias sociales e institucionales, son particularmente valiosas en medio del actual panorama internacional complejo y turbulento.

Instó a los dos países a defender la aspiración original, mejorar la comunicación, profundizar la confianza mutua, impulsar la cooperación y enriquecer continuamente la connotación estratégica de la asociación entre China y Eslovenia.

Las fuerzas separatistas proclives a la «independencia de Taiwan» buscan promover las actividades separatistas, lo cual es un reto para la victoria de la Segunda Guerra Mundial y una alteración del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, dijo Wang, expresando su confianza en que la parte eslovena continuará acatando el principio de una sola China y apoyando al pueblo chino en su oposición a las actividades de la «independencia de Taiwan», y consolidando una base política de las relaciones bilaterales.

China está dispuesta a impulsar intercambios en todos los niveles con Eslovenia, expandir la cooperación en nuevos ámbitos como la manufactura de alta gama, la innovación científica y tecnológica, salud y medicina, energía verde e inteligencia artificial, y proporcionar un entorno de negocios justo, abierto y no discriminatorio para las empresas de los dos países, señaló Wang.

Ambas partes deben aprovechar sus respectivas fortalezas, promover la balanza comercial con un espíritu abierto, y apoyar conjuntamente la globalización económica, indicó. Wang instó a Eslovenia a cumplir un papel activo en la promoción del desarrollo sano y estable de las relaciones entre China y la Unión Europea (UE).

El presidente chino, Xi Jinping, propuso la Iniciativa para la Gobernanza Global, la cual defiende los cinco principios clave que se alinean con la aspiración compartida de la comunidad internacional, dijo Wang. La iniciativa busca reformar y mejorar la gobernanza global, consolidar la autoridad y la posición clave de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y ha sido bien recibida y apoyada por la comunidad internacional, subrayó.

China está dispuesta a mejorar la colaboración con Eslovenia y con otros países, defender el multilateralismo, unir esfuerzos para construir un sistema de gobernanza global más justo e igualitario, y salvaguardar conjuntamente la paz y el desarrollo mundiales, añadió.

Por su parte, Fajon, quien también es viceprimera ministra de Eslovenia, comentó que China es un socio importante de Eslovenia y de la UE. Elogió la amistad, la confianza mutua y el aumento en el comercio y las inversiones bilaterales entre los dos países.

Eslovenia valora su amistad con China y se adhiere firmemente a la política de una sola China, y busca convertirse en una puerta de entrada de las empresas chinas hacia Europa, dijo Fajon, esperando que las dos partes expandan la inversión bilateral y amplíen la cooperación en nuevas energías y otros campos.

Es de vital importancia que la UE y China mantengan un diálogo positivo y constructivo, así como una buena cooperación, expresó, y agregó que Eslovenia apoya el desarrollo estable de las relaciones entre la UE y China.

Fajon mencionó que es extremadamente necesario reformar y mejorar la gobernanza global, y que Eslovenia está dispuesta a impulsar la solidaridad y la cooperación con China para defender conjuntamente el multilateralismo y los propósitos de la Carta de la ONU.

Las dos partes también intercambiaron puntos de vista respecto a cuestiones mundiales y regionales como la crisis de Ucrania y la situación en Medio Oriente.