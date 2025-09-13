China acusa a EEUU de intentar frenar el desarrollo de industrias tecnológicas chinas

Pekín, 13 sep (Sputnik).- Las autoridades chinas expresaron protesta a Washington por tratar de reprimir el desarrollo de las industrias tecnológicas del país, declaró el Ministerio de Comercio de China.

«En los últimos años, Estados Unidos ha impuesto una serie de prohibiciones y restricciones a China en el ámbito de los circuitos integrados, incluyendo investigaciones bajo la Sección 301 y medidas de control de las exportaciones. Se sospecha que estas prácticas proteccionistas discriminan contra China y buscan frenar y reprimir el desarrollo de industrias de alta tecnología en China», indica el comunicado del Ministerio.

Se subraya que tales actividades no solo obstaculizan el desarrollo de China, sino también socavan la estabilidad de las cadenas de producción y suministros globales en la industria de semiconductores.

«China está decididamente en contra», indica el comunicado.

Este sábado, el ministerio anunció también la investigación antidumping contra las importaciones de ciertos circuitos analógicos producidos en EEUU. La investigación se inicia este mismo día y durará hasta el 13 de septiembre de 2026.

Del 14 al 17 de septiembre se celebrará la visita del vicepremier del Consejo de Estado de China He Lifeng a España, donde el político sostendrá negociaciones con la parte estadounidense sobre el comercio, las tarifas y la plataforma TikTok.

Pekín y Washington de hecho se encuentran en estado de una guerra comercial, la cual estalló después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, gravara en febrero pasado con el 10 por ciento la importación de todas las mercancías chinas.

En marzo el arancel aumentó hasta el 20 por ciento. Luego, tras unos pasos que dieron las dos partes, las tasas estadounidenses sobre los productos chinos se situaron en 145 por ciento, mientras que las tarifas de China sobre las importaciones estadounidenses, en el 125 por ciento.

A mediados de mayo, China y EEUU acordaron bajar los aranceles recíprocos hasta el 10 por ciento. Como resultado, China empezó a gravar las importaciones estadounidenses con el 10 por ciento, mientras que EEUU está cobrando el 30 por ciento por los productos chinos, porque sigue vigente el arancel de «fentanilo» del 20 por ciento, que Washington había impuesto a Pekín, acusándolo de pasividad frente al tráfico de los componentes de fentanilo.

A finales de primavera y comienzos de verano, las partes presentaron acusaciones mutuas sobre la infracción de lo acordado.

A finales de julio, China y EEUU sostuvieron negociaciones en Estocolmo, que llegaron a ser la tercera ronda de consultas comerciales de alto nivel entre estas dos más grandes economías del mundo. (Sputnik)