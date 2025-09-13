China inicia investigación antidiscriminatoria sobre medidas estadounidenses pertinentes a circuitos integrados

Beijing, 13 sep (Xinhua) — El Ministerio de Comercio de China anunció hoy sábado el inicio de una investigación antidiscriminatoria sobre las medidas estadounidenses pertinentes al sector de los circuitos integrados del país, con efecto a partir de este mismo día.

De acuerdo con el anuncio del ministerio, obtuvo evidencias preliminares de que las medidas estadounidenses constituyen medidas prohibitivas, restrictivas o similares de carácter discriminatorio bajo la ley de comercio exterior de China. La investigación se inició de conformidad con la ley.

China tomará las medidas correspondientes contra Estados Unidos con base en la situación real luego de la investigación, dijo un portavoz del ministerio al responder a una pregunta de los medios de comunicación sobre la investigación.

China tomará todas las medidas necesarias para defender los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, señaló el portavoz.

El portavoz dijo que, en años recientes, Estados Unidos ha implementado una serie de prohibiciones y restricciones contra China en el ámbito de los circuitos integrados, como las investigaciones de la Sección 301 y las medidas de control de exportaciones.

Estas prácticas proteccionistas son sospechosas de discriminar a China y constituyen la contención y la represión del desarrollo de las industrias de alta tecnología de China, como los chips informáticos avanzados y la inteligencia artificial (IA), dijo el portavoz.

No solo perjudican los intereses de desarrollo de China, sino que también socavan gravemente la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro mundiales de semiconductores, añadió.

La investigación examinará una serie de políticas estadounidenses. Estas incluyen los aranceles adicionales que se han impuesto o se impondrán a los productos chinos, incluidos los circuitos integrados, sobre la base de las investigaciones de la Sección 301 desde 2018, así como otras posibles medidas prohibitivas, restrictivas o similares.

La investigación también abarcará las medidas adoptadas por Estados Unidos desde 2022, como la publicación de normas y cartas de notificación, para restringir las exportaciones de productos relacionados con circuitos integrados y equipos de fabricación a China y limitar la participación de personas estadounidenses en proyectos de semiconductores de China.

Además, la investigación analizará cómo se utilizan la Ley de CHIPS y Ciencia de Estados Unidos y sus normas relacionadas para restringir a las empresas y personas pertinentes la realización de actividades económicas, comerciales y de inversión en campos relacionados en China.

De acuerdo con el ministerio, la investigación también abarcará los anuncios y directrices del Gobierno estadounidense de mayo de 2025 que restringen el uso de circuitos informáticos integrados avanzados de China, como los chips Ascend de Huawei, y limitan el uso de chips de IA estadounidenses para entrenar modelos de IA chinos.

La investigación está prevista que dure tres meses, con posibilidad de prórroga en circunstancias especiales.