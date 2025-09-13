China se opone a sanciones de EEUU contra entidades chinas

Beijing, 13 sep (Xinhua) — China se opone firmemente a la medida más reciente de Estados Unidos de incluir a varias entidades chinas en su lista de control de exportaciones, señaló hoy sábado un portavoz del Ministerio de Comercio chino.

El portavoz hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta de los medios de comunicación sobre el anuncio del Departamento de Comercio de Estados Unidos de que añadió a la lista a varias entidades chinas de los sectores de semiconductores, biotecnología, aeroespacio y logística comercial y mercantil.

Estados Unidos ha exagerado el concepto de seguridad nacional y ha abusado de los controles de exportaciones para imponer sanciones a entidades chinas, afirmó el portavoz. «Bajo el pretexto de salvaguardar el orden internacional y la seguridad nacional, Estados Unidos está de hecho llevando a cabo prácticas unilateralistas e intimidatorias, anteponiendo sus propios intereses a los derechos de desarrollo de otros países».

Se hizo hincapié en que tales prácticas reprimen a las empresas de China y otros países, perturban los intercambios comerciales normales, distorsionan gravemente los mercados mundiales, perjudican los derechos e intereses legítimos de las empresas y socavan la seguridad y la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro mundiales.

El portavoz señaló que China y Estados Unidos tienen previsto sostener conversaciones económicas y comerciales en España a partir del 14 de septiembre, y añadió: «En este contexto, la decisión de Estados Unidos de sancionar a las empresas chinas plantea dudas sobre sus verdaderas intenciones».

China insta a Estados Unidos a corregir inmediatamente sus errores y poner fin a la represión injustificada de las empresas chinas, expresó el portavoz, quien subrayó que China tomará las medidas necesarias para salvaguardar con firmeza los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas.