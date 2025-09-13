China y Europa deben tomar decisiones correctas en medio de los mayores cambios en una centuria

Liubliana, 13 sep (Xinhua) — China está dispuesta a colaborar con los países europeos, incluida Eslovenia, para inyectar más estabilidad y una energía positiva más fuerte a la situación internacional y crear un futuro más brillante para el mundo, expresó hoy sábado el máximo diplomático chino.

El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, hizo estas declaraciones después de conversaciones con Tanja Fajon, viceprimera ministra y ministra de Relaciones Exteriores de Eslovenia.

Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, señaló que las conversaciones entre ambas partes fueron exhaustivas y profundas, y que se alcanzó un amplio consenso.

Afirmó que China fue uno de los primeros países en establecer relaciones diplomáticas con Eslovenia, y que una tradición constante de la diplomacia de China es que todos los países, grandes o pequeños, son iguales.

Durante más de 30 años, independientemente de cómo haya cambiado la situación internacional, China ha mantenido la continuidad y la estabilidad de su política exterior. Wang señaló que China siempre ha tratado a Eslovenia como a un igual, fomentando la amistad, la cooperación y el beneficio mutuo, lo que constituye un ejemplo de cómo países de diferentes tamaños y sistemas sociales pueden coexistir en armonía.

Agregó que el tiempo ha demostrado plenamente que China y Eslovenia son amigos y socios fiables el uno para el otro. En el centro de Liubliana se erige un monumento que representa de forma vívida la amistad entre China y Eslovenia. China está dispuesta a colaborar con Eslovenia para seguir reforzando la cooperación práctica en diversos ámbitos, aportar más beneficios a ambos pueblos y escribir un nuevo capítulo en la amistad China-Eslovenia.

Este año se cumple el 80° aniversario de la victoria de la Guerra Mundial Antifascista. A nivel mundial, la resistencia del pueblo chino contra la agresión fue la primera en comenzar y la que más duró, con 35 millones de víctimas militares y civiles.

Wang indicó que el pueblo chino derrotó al militarismo japonés en el principal campo de batalla de Asia e impidió que se uniera a las fuerzas fascistas de Europa, lo que supuso una importante contribución a la victoria final de la Segunda Guerra Mundial.

La resistencia tenaz e inquebrantable del pueblo chino se ha ganado la simpatía y el apoyo generalizados de los pueblos amantes de la paz de Europa. Hoy en día, todos debemos recordar la historia y honrar a los mártires para apreciar la paz y abrir el futuro, añadió.

Dijo que, en la actualidad, la situación internacional se caracteriza por un caos entrelazado y conflictos continuos. China y Europa deben ser amigos en lugar de rivales, y deben cooperar en lugar de enfrentarse. Tomar las decisiones correctas en medio de los mayores cambios en un siglo demuestra las responsabilidades que ambas partes deben cumplir con la historia y el pueblo.

Con motivo del 80° aniversario de la fundación de las Naciones Unidas (ONU) y ante la continua aparición de desafíos globales y el déficit de gobernanza cada vez mayor, el presidente chino Xi Jinping ha propuesto la Iniciativa para la Gobernanza Global en respuesta al llamado de la ONU y las aspiraciones de todos los países.

Las intenciones de China son transparentes y sinceras, ya que no pretende empezar de cero ni sustituir a ningún otro país, indicó Wang, quien añadió que, por el contrario, China aspira a colaborar con todos los países responsables a nivel mundial para mejorar la gobernanza global mediante reformas, adaptarla a las exigencias de la nueva era, salvaguardar verdaderamente la Carta de las Naciones Unidas, practicar eficazmente el multilateralismo y promover mejor el desarrollo y el progreso humanos.

Esto es parte inherente del cumplimiento de China de sus obligaciones como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, aseveró Wang.

Wang mencionó que se cree que este objetivo es precisamente lo que Europa espera y está en consonancia con los intereses europeos.

China es un país importante y responsable, y también el país con el mejor historial en cuestiones de paz y seguridad, señaló Wang, y agregó que la guerra no puede resolver los problemas y que las sanciones solo los complican. China no participa ni planea guerras, sino que fomenta las conversaciones de paz y promueve la resolución política de los conflictos mediante el diálogo, aseveró Wang.

Lo más importante en la actualidad es promover el multilateralismo, reforzar los mecanismos multilaterales y salvaguardar conjuntamente los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, dijo el máximo diplomático.