Expertos reflexionan en Lima sobre importancia de narrativa gráfica

Lima, 13 sep (Xinhua) — Este sábado concluyó el 11° Encuentro de Narrativa Gráfica, celebrado en la Casa de la Literatura Peruana, en Lima, donde artistas, estudiantes y productores reflexionaron sobre la importancia de este arte en el país sudamericano.

Rony Puchuri, coordinador del encuentro y del área educativa de la Casa de la Literatura, explicó a Xinhua que esta edición estuvo dedicada a la animación en Perú y a ofrecer nuevos elementos a las nuevas generaciones de directores y productores que hoy innovan en este campo.

«Para nosotros es muy importante, sobre todo, brindar estos espacios para que las personas puedan no solo conocer lo que sucede en la narrativa gráfica, sino también saber dónde desarrollar redes junto con sus compañeros», afirmó.

El coordinador remarcó que en los últimos años la narrativa gráfica peruana ha recibido impulso a través de iniciativas como el Concurso Nacional de Narrativa Gráfica, organizado junto con el Ministerio de Cultura, la Alianza Francesa y la Embajada de Francia.

Recordó que la historieta tuvo un papel central en Perú, ante lo cual consideró importante que los periódicos retomen las publicaciones de cómics como en años anteriores.

De igual forma, observó que los jóvenes deben animarse a seguir explorando la narrativa gráfica y la animación, aprovechando que ya existen carreras especializadas, aunque aún falta incluir programas de enseñanza en narrativa gráfica y novela gráfica.

Agregó que en Perú, el sector se perfila como un semillero de creatividad que combina técnicas tradicionales con tecnologías digitales, ofreciendo nuevas oportunidades a creadores independientes.

El encuentro incluyó mesas de diálogo como «¿Cómo va la animación?», donde directores nacionales compartieron sus experiencias y reflexionaron sobre el panorama actual de la industria; y también se realizó el conversatorio «De la animación tradicional a la digital», en el que se analizó la transición desde el dibujo tradicional en 2D hacia el entorno digital del «software», la técnica CGI (Imágenes Generadas por Computadora, por sus siglas en inglés) y 3D.