Explosión en Madrid deja más de 20 heridos

MADRID, 13 sep (Xinhua) — Al menos 21 personas resultaron heridas después de una explosión que provocó el derrumbe parcial de un edificio en Madrid, capital de España, la tarde de hoy sábado, informaron las autoridades locales.

La explosión se produjo alrededor de las 15:00 horas en un bar del sur de Madrid, de acuerdo con la cadena de televisión local TeleMadrid. Los servicios de emergencia indicaron que tres de los heridos se encuentran en estado grave.

Se enviaron al lugar unidades de bomberos, ambulancias y oficiales de policía locales y nacionales. Los bomberos trabajaron para retirar los escombros del edificio dañado.

Se está llevando a cabo una investigación, y los informes iniciales apuntan a una posible fuga de gas como causa.