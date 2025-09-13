Gremios del transporte público en la capital ecuatoriana anuncian paro de labores

Quito, 14 sep (Sputnik).- Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte de Pichincha (norte), cuya ciudad capital es Quito, anunció la decisión de un paro de labores del gremio a partir de las 00.00 (05:00 GMT) del próximo lunes 15 de septiembre, como medida de presión por la eliminación de los subsidios al diésel y la consecuente elevación de su precio.

Brunis precisó a medios de prensa que se va a «suspender el servicio desde las 00.00 horas del día lunes, hasta que la autoridad nos llame a una mesa de trabajo técnica hasta conocer cómo fue el proceso para llegar a este incremento del diésel».

Indicó que en principio la paralización será del transporte público y tendrá un carácter progresivo.

Alex Morales, presidente de la Unión de Taxis Ejecutivos de Pichincha, señaló a medios locales que se están sumando a esta medida algunos integrantes del servicio de transporte escolar, turístico y de Taxis Ejecutivos.

«Pero más allá del ser transportista, no nos olvidemos que nosotros somos pueblo, que somos ciudadanía, que también somos padres de familia que sentimos las necesidades por efecto de estas decisiones», anotó Brunis.

El líder gremial señaló que hubo una reunión entre representantes del sector con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, pero anotó que ello no significa un acuerdo de las mayorías con esta decisión del Gobierno.

«Lamentablemente, con la subida del diésel de esta manera, aunque se esté hablando de una compensación, no satisface la necesidad para seguir operando», señaló Brunis.

Expuso que una de las peticiones al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, es que suspenda los efectos jurídicos del decreto ejecutivo 126 con fecha 12 de septiembre y que se convoque de manera inmediata a los representantes del gremio en la provincia de Pichincha.

El decreto mencionado establece «Reformas al Reglamento Codificado de Regulación de Precios de Derivados de Hidrocarburos publicado en el segundo suplemento del Registro Oficial. Número 589 de 28 de junio de 2924».

Mediante este documento se establece una nueva forma de cálculo de comercialización del diésel premium a nivel de terminales, lo cual el Gobierno señala como un «mecanismo de estabilización de precios para proteger al consumidor final de las fluctuaciones de los precios internacionales de los derivados de hidrocarburos».

El decreto, con fecha 12 de septiembre, establece por única vez que el precio de la venta al público a nivel de surtidores y dispensadores del diésel premium del segmento automotriz en 2.80 dólares el galón, a partir de la expedición de este documento oficial y hasta el 11 de diciembre del presente año 2025.

«Posterior a este periodo se aplicará el mecanismo de estabilización de precios establecido en este decreto ejecutivo», señala el texto.

También el viernes, la Presidencia informó, mediante comunicado oficial, que procederá a eliminar el subsidio del diésel para destinar los recursos a los más necesitados en el país, pero descartó que el pasaje del transporte público vaya a elevarse debido a la entrega de un monto mensual al sector transportista.

El comunicado asegura que «el pasaje no subirá ni un solo centavo», debido a que 23.300 choferes de la modalidad de transporte de pasajeros recibirán entre 400 y 1.000 dólares mensuales.

«Este mecanismo, que representa una inversión de 220 millones de dólares, ya está listo y en funcionamiento, y significa una compensación a todos los usuarios y operadores del transporte público urbano, inter e intraprovincial», precisa el documento.

Además dio a conocer el Plan Nuevo Transporte para la renovación de las unidades que prestan este servicio y dijo que se entregarán otros 150 millones de dólares, lo cual consiste en un bono de chatarrización de hasta 20.000 dólares y también créditos a una tasa preferencial subsidiada del nueve por ciento.

Además, se procederá al pago de una deuda histórica de 80 millones de dólares al transporte de pasajeros y se hará una inversión de 10 millones en vehículos para seguridad en vías, así como otros 23 millones de dólares en zonas de descanso y en controles de peso y dimensiones en la red vial estatal.

Se prevé una compensación económica de tres meses para los sectores de transporte comercial, como son de carga pesada, carga mixta, escolar, institucional y turístico. (Sputnik)