Hutíes atacan varios objetivos en Tel Aviv con misil balístico hipersónico

El Cairo, 13 Sep (Sputnik).- Los hutíes de Yemen atacaron varios objetivos en Tel Aviv, comunicaron el sábado las Fuerzas Armadas yemeníes.

«En defensa del oprimido pueblo palestino y sus queridos muyahidines, en respuesta a los crímenes de genocidio y hambruna perpetrados por el enemigo sionista contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza y en el marco de la respuesta a la agresión israelí contra nuestro país, la fuerza de misiles de las Fuerzas Armadas de Yemen llevó a cabo una operación militar utilizando un misil balístico hipersónico de fisión multiojiva Palestina 2, que atacó varios objetivos críticos en la zona ocupada de Jaffa», reza el comunicado.

A continuación, el organismo precisa que la operación «logró sus objetivos con éxito» y «provocó que millones de sionistas usurpadores huyeran a refugios».

«El gran pueblo yemení, el pueblo del arabismo y el islam, el pueblo de la fe y la sabiduría, el pueblo de la yihad y la firmeza, el pueblo de la confianza en Alá y la dependencia de Él, no se dejará disuadir por la brutal agresión israelí de mantener su postura de principios hacia el pueblo palestino oprimido y hambriento. Esta agresión criminal solo los impulsará a una mayor firmeza, perseverancia y desafío por la causa de Alá y los oprimidos», señala el Ejército yemení.

«Nuestras Fuerzas Armadas continuarán realizando más operaciones en defensa del país, para hacer frente a la agresión y para apoyar a nuestros leales hermanos en Gaza hasta que cese la agresión contra ellos y se levante el asedio», resume el mensaje.