Inaugurada ruta directa de carga entre ciudad china de Suzhou y puerto peruano de Chancay

Nanjing, 13 sep (Xinhua) — Una ruta rápida de transporte marítimo de carga desde el Puerto de Zhangjiagang, en la ciudad oriental china de Suzhou, hasta el Puerto de Chancay, en Perú, se inauguró el viernes, marcando el lanzamiento del primer servicio marítimo directo de carga general de China al megapuerto del país sudamericano, según informaron las autoridades portuarias de Suzhou.

El nuevo servicio operará una vez al mes y permitirá la entrega de mercancías a Chancay en tan solo 32 días, es decir, cinco días menos que el promedio de viaje en el mercado, de acuerdo con el operador de la ruta, COSCO Shipping Specialized Carriers Co., Ltd.

La configuración flexible y multipropósito de los buques de la ruta puede satisfacer las necesidades de exportación de mercancías como bolas de molienda y vehículos de ingeniería, y al mismo tiempo respaldar las necesidades de importación de productos a granel, como concentrado de cobre y mineral de hierro, indicó la compañía.

Se espera que el lanzamiento del servicio permita el envío de alrededor de 500.000 toneladas facturables de carga general desde Suzhou a la costa oeste de Centroamérica y Sudamérica cada año.

Asimismo, proporcionará servicios logísticos eficientes de puerta a puerto, lo que permitirá a las empresas de Suzhou y de la región del delta del río Yangtse expandir sus mercados sudamericanos y construir una red de transporte más completa que apoye la construcción conjunta de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, según Suzhou Port Group Co., Ltd.