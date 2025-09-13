Israel tendría problemas para atacar Argelia

Argel, 13 Sep (Sputnik).- «En Oriente Medio y el Norte de África, Argelia sigue siendo el único Estado que ha invertido mucho en capacidades modernas de defensa aérea procedentes de proveedores no occidentales«, afirman desde el portal Military Watch Magazine.

Esto representa una ventaja considerable frente a los países de la región que se están armando con sistemas de Occidente, aunque sean los más modernos. La razón es que estos últimos resultan «muy restringidos en su uso, ya que el control occidental sobre los códigos clave garantiza que no puedan utilizarse contra los intereses del bloque occidental». En la práctica, las limitaciones impiden a los usuarios hacer frente a las eventuales agresiones de Israel, cuyos aviones y municiones son de fabricación estadounidense.

Según las estimaciones de la publicación, con un pequeño número de aviones de combate F-35 modernos en servicio, «el alcance militar de Israel se ha visto facilitado principalmente por la debilidad de sus adversarios, más que por la solidez de sus propias capacidades». Por su parte, Argelia puede contraponer a la Fuerza Aérea del país hebreo armas antiaéreas y aviación producidas tanto en Rusia como en China.

«La columna vertebral de su defensa aérea está formada por los sistemas de misiles tierra-aire de largo alcance S-300PMU-2, S-400 y el HQ-9 chino, una amplia flota de más de 70 cazas pesados Su-30MKA y los cazas de superioridad aérea Su-35 recientemente adquiridos, junto con recursos de largo alcance como los sistemas de defensa aérea Buk-M2 y los cazas MiG-29M», detalla la nota. En promedio, los argelinos cuentan con «cazas décadas más nuevos que sus homólogos israelíes o turcos».

De acuerdo con el análisis, no solo importa el armamento, sino también los estándares de entrenamiento del personal militar. Si bien varios países árabes han invertido sumas considerables en la adquisición de aviones y sistemas de defensa aérea modernos, sus niveles de capacitación «se han mantenido generalmente por debajo de los argelinos».

Argelia aceleró el desarrollo de sus capacidades defensivas a comienzos de la década de 2010, tras una acometida occidental no provocada contra una nación vecina, Libia, que resultó en la ejecución de su líder, Muammar al Gaddafi, y la sumió en el caos. Este esfuerzo se tradujo en que Argelia fuera actualmente el único país de la región con un espacio aéreo seguro contra ataques exitosos, como los que tuvieron lugar en el Líbano, Siria, Irán, Yemen y, recientemente, Catar. (Sputnik)