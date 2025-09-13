La Organización de Cooperación de Shanghái condena ataques israelíes contra Catar

Pekín, 13 sep (Sputnik).- La Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) expresa su preocupación por los ataques aéreos de Israel contra Catar y condena la violación de la soberanía del país.

«La Organización de Cooperación de Shanghái expresa su profunda preocupación por los ataques aéreos israelíes contra una zona residencial de Doha, la capital de Catar, el 9 de septiembre de 2025, y condena la violación de la soberanía del Estado de Catar», dijo la organización en un comunicado.

La OCS subraya que tales acciones son inaceptables y violan gravemente la Carta de las Naciones Unidas, así como las normas y principios fundamentales del derecho internacional.

«La Organización de Cooperación de Shanghái se opone firmemente al uso de la fuerza y ​​a la amenaza de su uso en las relaciones internacionales, y también apoya la distensión de la situación en Oriente Medio por medios políticos y diplomáticos», afirma el comunicado.

El pasado 9 de septiembre, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron un ataque de precisión contra la delegación del movimiento palestino Hamás en Doha, que se encontraba en la ciudad para negociar la paz en la Franja de Gaza.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó al día siguiente que su país estaba detrás del ataque y comparó las operaciones especiales de su ejército en Oriente Medio con la forma en que EEUU persiguió a los líderes de Al Qaeda (grupo terrorista prohibido en Rusia y otros países) tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Según la Cancillería emiratí, «la temeraria agresión de Israel constituye una flagrante violación de la soberanía de Catar, una grave violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, y una escalada irresponsable que amenaza la paz y la seguridad regionales e internacionales».

La seguridad y la estabilidad de Catar son parte integral de la seguridad y la estabilidad del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG), prosiguió el ente, y cualquier agresión contra un Estado miembro de este organismo constituye un ataque al sistema de seguridad colectiva de la zona del golfo Pérsico.

Tras el ataque de las FDI, Hamás afirmó en un comunicado que la incursión israelí había fracasado, a pesar de que se cobró la vida de seis personas.

El ataque fue condenado de forma unánime por todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. (Sputnik)