Planta de petróleo en Bashkortostán, Rusia, atacada por drones

Moscú, 13 sep (Sputnik).- Una planta de petróleo en la república de Bashkortostán, Rusia, fue atacada con vehículos aéreos no tripulados, declaró este sábado el gobernador de la región, Radi Jabírov.

«Hoy una planta de Bashneft fue objetivo de un ataque terrorista con drones de tipo avión. Uno de los vehículos aéreos no tripulados fue detectado, lo vigilaron. Las fuerzas de seguridad de la planta abrieron fuego con armas de gran calibre, el dron fue perjudicado y cayó en el territorio de la planta. No hubo muertos, ni heridos», publicó el alto funcionario en su canal de Telegram.

Como resultado se produjo un incendio que ahora está en proceso de eliminación, la planta recibió daños insignificantes, precisó Jabírov.

El gobernador añadió que más tarde fue derribado otro dron, las secuelas de su caída todavía se están detectando.

A finales de febrero de 2022, Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania, según el presidente Vladímir Putin, para proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

Los ataques con drones lanzados desde Ucrania contra objetivos militares y civiles en la retaguardia rusa se han convertido desde entonces en una práctica habitual. (Sputnik)