Presidenta de México agradece a su par de Paraguay por arresto de líder narco

Ciudad de México, 13 sep (Sputnik).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció este sábado a su par de Paraguay, Santiago Peña, por la detención en ese país sudamericano del exsecretario de Seguridad del estado mexicano de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena (2019-2024), acusado de liderar la organización criminal narcotraficante autodenominada ‘La Barredora’.

«Agradezco al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán «N», vinculado por delincuencia organizada», publicó la Jefa de Estado en su cuenta de la red social X.

El exfuncionario mexicano que huyó del país en enero de este año era buscado por Interpol, y fue detenido con base en una orden de aprehensión por los delitos de «asociación delictuosa, extorsión y secuestro».

«Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país», dice el mensaje de la mandataria.

Bermúdez Requena huyó de México en un vuelo que lo llevó de la ciudad de Mérida (sureste) a Panamá, con escalas en España y Brasil, informó el comandante de la Zona Militar número 30 con sede en el estado mexicano de Tabasco (sureste), general del Ejército Miguel Ángel López, quien fue el primero en revelar la orden de captura, el 13 de julio pasado.

Aunque las investigaciones se remontan a principios de este año, la «notificación roja» de Interpol fue emitida por Interpol el 17 de julio de 2025.

Un sobrino del exfuncionario mexicano arrestado había sido detenido a mediados de julio pasado en Paraguay, acusado de realizar apuestas deportivas ilegales a través de los casinos Crown City.

El grupo criminal ‘La Barredora’ es una facción regional vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según la fiscalía.

PARAGUAY CELEBRA GOLPE AL CRIMEN

Por su parte, Peña expresó que las autoridades paraguayas dieron «un golpe contundente al crimen organizado transnacional».

El mandatario paraguayo dijo que Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo, era «uno de los capos más buscados de México y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación».

La detención fue posible gracias al trabajo coordinado de autoridades de seguridad e inteligencia de ambos países latinoamericanos.

«Paraguay no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado», dice el mensaje de Peña en la misma red social.

El gobernante sudamericano reconoció el compromiso de la presidenta mexicana «cuya cooperación fue clave para alcanzar este gran logro».

Las cuentas bancarias de Bermúdez Requena, y de empresas relacionadas, socios y familiares, fueron bloqueadas el 25 de julio pasado.

El Gobierno mexicano suspendió las actividades de otras empresas que llevaban a cabo actividades de juegos y apuestas vinculadas a familiares del exjefe de Seguridad Pública de Tabasco.

Bermúdez Requena fue designado al cargo por el entonces gobernador del estado petrolero de Tabasco, Adán Augusto López Hernández (2019-2021), quien fue secretario federal de Gobernación (Interior), de agosto 2021 a junio 2023 en el gabinete del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

López Hernández dejó el cargo para ser precandidato presidencial del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y se convirtió en líder de ese partido en el Senado.

El detenido continuó en el cargo durante la siguiente administración del gobernador interino de Tabasco, Carlos Merino (2021-2024). (Sputnik)