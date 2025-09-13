Presidente de Ecuador ordena traslado temporal de sede del Gobierno a ciudad de Latacunga

Quito, 13 sep (Xinhua) — El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó hoy sábado el traslado temporal de la sede de la Función Ejecutiva a la ciudad andina de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi (centro), informó el Gobierno.

La Presidencia indicó en un comunicado que el mandatario también dispuso a la vicepresidenta, María José Pinto, que ejerza temporalmente las actividades de ejecución de las funciones asignadas desde la ciudad de Otavalo, en la provincia de Imbabura (norte).

El mandatario tomó la decisión mediante decreto, en el que señaló que el traslado de la Función Ejecutiva tiene como fin «acercarse a la ciudadanía y escuchar sus necesidades en territorio».

El anuncio se da un día después de que el Gobierno decidió eliminar el subsidio al diésel, medida que ha generado rechazo en gremios de transportistas y sectores sociales como indígenas y trabajadores.

Este sábado el sector del transporte urbano de pasajeros de la provincia andina de Pichincha (centro norte), donde se ubica la capital Quito y sede del Poder Ejecutivo, anunció una paralización de actividades el próximo 15 de septiembre.

La eliminación del diésel derivó en un incremento del precio del galón, que pasó de 1,80 dólares a 2,80 dólares.

El nuevo precio entró en vigencia desde este sábado.