Retiran alerta de tsunami tras terremoto en Kamchatka, Rusia

Vladivostok, 13 sep (Xinhua) — Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió hoy sábado la costa este de la península rusa de Kamchatka, lo que provocó una alerta de tsunami que posteriormente fue retirada, informaron las autoridades locales.

Según la sucursal de Kamchatka del Servicio Geofísico Unificado de la Academia de Ciencias de Rusia, el terremoto, cuya magnitud inicial se estimó en 6,3, fue registrado a las 14:37 hora local (02:37 GMT) con epicentro a unos 123 kilómetros de Petropávlovsk-Kamchatski, la capital regional, a una profundidad de 46,8 kilómetros.

El gobernador de Kamchatka, Vladimir Solodov, dijo en una publicación de Telegram que los temblores en la capital regional se sintieron con una intensidad de 4 a 6 en la escala local. Se ha declarado una amenaza de tsunami y se ha instado a los residentes a tomar precauciones.

Más tarde, la sucursal de Kamchatka del Ministerio de Situaciones de Emergencia revisó la magnitud a 7,4, pero levantó la alerta de tsunami.

Solodov añadió que los especialistas han comenzado a inspeccionar las instalaciones de importancia social y los edificios residenciales. Hasta el momento, no se han registrado informes de destrucción o daños graves.

Kamchatka ha experimentado una actividad sísmica frecuente desde que un potente terremoto de magnitud 8,8, el más fuerte desde 1952, sacudió la península el 30 de julio.

Los científicos han registrado réplicas diarias, la mayoría de las cuales son demasiado débiles para ser percibidas por los residentes.