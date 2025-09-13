Si la OTAN hace lo que digo, el conflicto ucraniano terminará rápidamente, según Trump

Washington, 13 Sep (Sputnik).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha afirmado en sus redes sociales que si la OTAN siguiera sus directivas, el conflicto ucraniano terminaría rápidamente.

«La carta que ha enviado el presidente Donald J. Trump a todas las naciones de la OTAN y al mundo: ‘Estoy listo para imponer sanciones importantes a Rusia cuando todas las naciones de la OTAN hayan acordado y comenzado a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN dejen de comprar petróleo a Rusia'», escribió el mandatario.

«Esta no es la guerra de Trump (¡nunca habría comenzado si yo fuera presidente!), es la guerra del [expresidente de EE.UU. Joe] Biden y [Vladímir] Zelenski. Solo estoy aquí para ayudar a detenerla y salvar miles de vidas rusas y ucranianas», agregó.

«Si la OTAN hace lo que digo, la guerra terminará. ¡Rápido, y todas esas vidas serán salvadas! Si no, solo estarán desperdiciando mi tiempo, y el tiempo, la energía y el dinero de Estados Unidos», concluyó.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló el viernes que Rusia percibe una pausa en las negociaciones con Kiev. «Quiero recordarles las palabras del presidente Trump, quien también dijo que al principio pensó que sería posible resolver todo en un instante, pero luego se dio cuenta de que se necesitaba más tiempo«, dijo.

En medio de sus esfuerzos para poner fin al conflicto ucraniano, Trump en repetidas ocasiones amenazó a Rusia y sus aliados con sanciones.

No obstante, recientemente el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó por qué Washington no impone más sanciones contra Moscú.

Los rusos «enfrentan a diario» las consecuencias de las sanciones que EE.UU. impuso a su país, pero «definitivamente eso no ha alterado el rumbo» del conflicto ucraniano, indicó.

Asimismo, desde EE.UU. han señalado que es hora de que los socios europeos que piden a Washington que endurezca las sanciones contra Rusia hagan algo ellos mismos o «cierren la boca». (Sputnik)