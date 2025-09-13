Trump pide a OTAN aranceles del 50-100% a China como vía para terminar conflicto ucraniano

Moscú, 13 sep (Sputnik).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los países de la OTAN a imponer aranceles del 50 al 100 por ciento sobre los productos procedentes de China, alegando que esta medida contribuiría significativamente a poner fin al conflicto en Ucrania.

«Creo que si la OTAN, como grupo, impone aranceles del 50 al 100 por ciento a los productos chinos, que se eliminarían por completo una vez que termine la guerra entre Rusia y Ucrania, esto ayudaría mucho a poner fin a esta guerra mortal pero absurda», publicó Trump en la red social Truth Social.

China y EEUU, tras sostener en agosto negociaciones en Estocolmo, acordaron prorrogar por otros 90 días la vigencia de la pausa tarifaria.

Pekín y Washington de hecho se encuentran en estado de una guerra comercial, la cual estalló después de que Donald Trump gravara en febrero pasado con el 10 por ciento la importación de todas las mercancías chinas.

En marzo el arancel aumentó hasta el 20 por ciento. Luego, tras unos pasos que dieron las dos partes, las tasas estadounidenses sobre los productos chinos se situaron en 145 por ciento, mientras que las tarifas de China sobre las importaciones estadounidenses, en el 125 por ciento.

A mediados de mayo, China y EEUU acordaron bajar los aranceles recíprocos hasta el 10 por ciento. Como resultado, China empezó a gravar las importaciones estadounidenses con el 10 por ciento, mientras que EEUU está cobrando el 30 por ciento por los productos chinos, porque sigue vigente el arancel de «fentanilo» del 20 por ciento, que Washington había impuesto a Pekín, acusándolo de pasividad frente al tráfico de los componentes de fentanilo.

A finales de primavera y comienzos de verano, las partes presentaron acusaciones mutuas sobre la infracción de lo acordado.

A finales de julio, China y EEUU sostuvieron negociaciones en Estocolmo, que llegaron a ser la tercera ronda de consultas comerciales de alto nivel entre estas dos más grandes economías del mundo.

Trump: La OTAN debe dejar de comprar petróleo a Rusia

Trump también declaró que está dispuesto a imponer duras sanciones contra Rusia una vez que todos los países de la OTAN estén de acuerdo en hacer lo mismo y dejen de comprar petróleo ruso.

«Estoy listo para imponer sanciones serias contra Rusia cuando todos los países de la OTAN estén de acuerdo en hacer lo mismo y cuando dejen de comprar petróleo ruso», escribió Trump en la red social Truth Social.

La víspera, el ministro de Exteriores en funciones de Francia, Jean-Nöel Barrot, avanzó en una entrevista con la emisora de radio France Inter que la Unión Europea presentará el 15 de septiembre un nuevo paquete de sanciones contra Rusia.

Será una batería de restricciones coordinada directamente con Trump, por primera vez desde que regresó a la Casa Blanca en enero pasado, señaló Barrot.

Por su parte, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, informó ese mismo día que el paquete se centrará en «nuevas restricciones a las ventas de petróleo ruso, barcos de la ‘flota fantasma’ y bancos».

Según la base de datos Castellum.AI, se activaron unas 23.960 sanciones individuales y sectoriales contra Rusia desde el comienzo de su operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero de 2022 hasta el 15 de agosto de 2025.

El presidente ruso, Vladímir Putin, sostiene que la política de contención frente a Rusia forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente, cuyas sanciones asestan un duro golpe a la economía mundial. (Sputnik)