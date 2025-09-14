ALBA condena agresión de EE. UU. en zona marítima de Venezuela

Caracas, 14 sep (Xinhua) — La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) condenó hoy, en un comunicado, la agresión de Estados Unidos contra un buque pesquero en la Zona Económica Exclusiva de Venezuela.

Los países del bloque regional expresaron su preocupación «por el insensato acto de agresión», perpetrado el viernes pasado, contra el buque Carmen Rosa, con una tripulación de nueve venezolanos que realizaban una faena.

El acto fue realizado por el destructor de la Armada estadounidense USS Jason Dunham (DDG-109).

Para la Alianza, se trata de un hecho «irresponsable y provocador», que representa una violación al derecho internacional y una amenaza a la estabilidad regional.

En el texto, se solidarizaron con los pescadores y reconocieron la labor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la protección de la integridad de los trabajadores y el país.

Las naciones que integran el ALBA-TCP exigieron el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas y el respeto a la soberanía de Venezuela.

Además, ratificaron su compromiso para que América Latina y el Caribe mantengan su declaración como Zona de Paz e instan a Washington a abstenerse de realizar actividades que pongan en peligro la seguridad de la región.