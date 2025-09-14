Cae pequeña aeronave con 180 kilos de cocaína en noreste de Brasil

Sao Paulo, 14 sep (Xinhua) — Una pequeña aeronave de un solo motor cayó hoy domingo en una área de cañaverales cercana al centro del municipio de Coruripe, en el litoral del estado brasileño de Alagoas (noreste), lo que provocó la muerte de su piloto y el hallazgo de 180 kilogramos de cocaína en la aeronave, informaron las autoridades locales.

El piloto identificado como Timothy J. Clark de nacionalidad australiana falleció en el lugar del accidente y era el único tripulante de la aeronave, según el reporte del Cuerpo de Bomberos.

Informes preliminares señalan que el avión habría intentado aterrizar en una vía cercana, aunque no se ha confirmado si se trató de una maniobra de emergencia o de un aterrizaje planeado, al tiempo que la droga fue confiscada por efectivos de la Policía de Alagoas.

La delegación local de control de narcotráfico abrió a su vez una investigación para determinar el origen y destino de los estupefacientes.