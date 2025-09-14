Candidaturas al legislativo por el PLN-2026

San José, 14 Sep (Elpaís.cr).- La Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional (PLN), eligió este 13 de septiembre de 2025 a los candidatos a diputados por las siete provincias de Costa Rica.
Esta es la lista:
San José
-
Álvaro Ramírez Bogantes
-
Iztarú Alfaro Guerrero
-
Rafael Ángel Vargas Brenes
-
Andrea Valverde Palavicini
-
Marco Francisco Badilla Chavarría.
Alajuela
-
Diana Murillo Murillo
-
Eder Hernández Ulloa
-
Karen Alfaro Jiménez
-
Mario Esteban Jiménez
-
Adriana López López.
Heredia
-
Víctor Manuel Hidalgo Solís
-
Ángela Aguilar Vargas
-
Andrés Ugalde Brenes
-
Amelia María Carvajal Murillo
-
Steven Manuel Villalobos León.
Cartago
-
Janice Sandí Morales
-
Salvador Padilla Villanueva
-
Jorleny Patricia Sánchez Vega
-
Marco Aurelio Sandoval Sánchez
-
Ana Sofía Garro Camacho
-
Gabriel Mauricio Araya Barquero.
Guanacaste
-
Rónald (Rónald) Campos Villegas
-
Karol Matamoros Montoya
-
Luis Alejandro Villalobos Elizondo
-
Kenia María Vásquez Angulo
-
Isaías Chavarría Álvarez.
Puntarenas
-
Norjelens María Lobo Vargas
-
Jesús Calderón Calderón.
Limón
-
Mangell McLean Villalobos
-
Yoilen Andrea Mora Venegas
-
Juan Pablo Poveda Chinchilla
-
Andrea Sánchez Romero.
Don Alvaro, el carisma y el ADN que necesita Costa Rica. No necesita hablar mucho para decir suficiente. Cuente con mi voto y unos cuantos mas.