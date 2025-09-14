Candidaturas al legislativo por el PLN-2026

San José, 14 Sep (Elpaís.cr).- La Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional (PLN), eligió este 13 de septiembre de 2025 a los candidatos a diputados por las siete provincias de Costa Rica.

Esta es la lista:

San José

  1. Álvaro Ramírez Bogantes

  2. Iztarú Alfaro Guerrero

  3. Rafael Ángel Vargas Brenes

  4. Andrea Valverde Palavicini

  5. Marco Francisco Badilla Chavarría.

Alajuela

  1. Diana Murillo Murillo

  2. Eder Hernández Ulloa

  3. Karen Alfaro Jiménez

  4. Mario Esteban Jiménez

  5. Adriana López López.

Heredia

  1. Víctor Manuel Hidalgo Solís

  2. Ángela Aguilar Vargas

  3. Andrés Ugalde Brenes

  4. Amelia María Carvajal Murillo

  5. Steven Manuel Villalobos León.

Cartago

  1. Janice Sandí Morales

  2. Salvador Padilla Villanueva

  3. Jorleny Patricia Sánchez Vega

  4. Marco Aurelio Sandoval Sánchez

  5. Ana Sofía Garro Camacho

  6. Gabriel Mauricio Araya Barquero.

Guanacaste

  1. Rónald (Rónald) Campos Villegas

  2. Karol Matamoros Montoya

  3. Luis Alejandro Villalobos Elizondo

  4. Kenia María Vásquez Angulo

  5. Isaías Chavarría Álvarez.

Puntarenas

  1. Norjelens María Lobo Vargas

  2. Jesús Calderón Calderón.

Limón

  1. Mangell McLean Villalobos

  2. Yoilen Andrea Mora Venegas

  3. Juan Pablo Poveda Chinchilla

  4. Andrea Sánchez Romero.

