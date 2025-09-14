Crecimiento de China ofrece oportunidades para Eslovenia y más allá, dice canciller chino

Liubliana, 14 sep (Xinhua) — El continuo desarrollo de China ofrecerá oportunidades para todos los países alrededor del mundo, incluyendo Eslovenia, dijo hoy domingo en Liubliana el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi.

Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo los comentarios al reunirse con Marko Lotric, presidente del Consejo Nacional de Eslovenia.

Wang informó a Lotric de la vía y filosofía de desarrollo de China, y enfatizó que la historia ha mostrado que lo más importante para el desarrollo del país es encontrar una vía que se ajuste a sus propias condiciones nacionales.

China ha encontrado una vía de socialismo con peculiaridades chinas que combina los principios fundamentales del marxismo con la realidad específica de China y la bella cultura tradicional china. La vía está profundamente arraigada en el pueblo, además de mantener el ritmo con la tendencia de los tiempos, y recibe firme apoyo y respaldo del pueblo chino, destacó

Wang, quien añadió que esta es una vía de paz, desarrollo, apertura y cooperación de ganancia compartida y que China seguirá avanzando de forma inquebrantable a lo largo de esta vía.

Wang también resaltó que China está comprometida con aumentar la apertura de alto nivel, promover el desarrollo verde, sostenible y de bajo carbono y realizar la modernización con características chinas, mientras que en las relaciones internacionales, China defiende el respeto mutuo, la tolerancia mutua y la cooperación de ganancia compartida, con el fin de construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad. El continuo desarrollo de China ofrecerá oportunidades para todos los países alrededor del mundo, incluyendo Eslovenia, añadió.

Por otra parte, Wang destacó la importancia de los intercambios, la amistad y la confianza entre sus pueblos para fomentar las relaciones entre los países, y añadió que el Consejo Nacional de Eslovenia ha desempeñado un importante papel en la promoción de los intercambios amistosos y la ampliación de un mutuo entendimiento entre los pueblos chino y esloveno, y China aprecia estos esfuerzos.

China considera a Eslovenia un socio y un amigo, y está dispuesta a ampliar continuamente su cooperación práctica, reforzar la colaboración multilateral, salvaguardar el sistema internacional con la ONU como su núcleo y desempeñar un papel constructivo en la solución política de las disputas internacionales, dijo Wang.

Sobre los lazos China-Europa, Wang enfatizó que ninguno de los problemas que Europa enfrenta actualmente es causado por China. China y Europa deben verse como socios y no como rivales, y su relación debe avanzar, no retroceder.

China espera que Eslovenia se apegue con firmeza al principio de una sola China y desempeñe un papel activo en la promoción del desarrollo saludable y estable de las relaciones China-Europa, añadió.

Además de elogiar los logros de China en la modernización, Lotric dijo que los lazos amistosos Eslovenia-China están construidos sobre el beneficio mutuo y los resultados de ganancia compartida. Las relaciones bilaterales, especialmente la cooperación económica y comercial, se han desarrollado rápidamente, y los intercambios en diversos ámbitos, incluyendo entre órganos legislativos, han sido fructíferos y han hecho contribuciones a su respectivo desarrollo y al aumento de la amistad entre sus pueblos.

El Consejo Nacional de Eslovenia está dispuesto a ampliar los intercambios y el aprendizaje mutuo con los órganos legislativos de China y desempeñar un mayor papel en la promoción de la cooperación bilateral en ámbitos como comercio, inversión, cultura, ciencia, tecnología, educación y deportes, enfatizó Lotric.

Lotric también dijo que espera encabezar una delegación para asistir a la próxima Exposición Internacional de Importaciones de China. Eslovenia da la bienvenida y apoya la Iniciativa para la Gobernanza Global propuesta por el presidente chino, Xi Jinping, y está lista para trabajar junto con China para promover la paz y el desarrollo mundiales, agregó Lotric.