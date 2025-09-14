Honduras ratifica respaldo a la causa palestina

San Salvador, 14 sep (Sputnik).- El gobierno de Honduras ratificó este domingo su respaldo a la causa de la nación palestina a recuperar un estado soberano y la condena al genocidio de Israel contra ese pueblo, incrementado en los últimos años.

“Es una posición que no ha cambiado, que ha sido coherente desde el inicio y ha tenido diferentes etapas”, afirmó el vicecanciller hondureño, Gerardo Torres, en declaraciones vía teléfono a la agencia de noticias Sputnik.

El subsecretario de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional agregó que esa postura fue confirmada el viernes 12 último en Naciones Unidas con el voto a favor de la resolución que busca avanzar hacia la paz en el Medio Oriente con la existencia de dos estados, Israel y Palestina.

Explicó que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro expresó ese respaldo mediante una nota verbal entregada al organismo mundial luego de percatarse de que el voto de Honduras no fue reflejado en la pantalla para ese propósito de la ONU.

Torres añadió que les llamó la atención que la votación de Honduras sobre la resolución presentada por Francia y Arabia Saudita a favor de la existencia de los dos estados no apareció en la pantalla en verde, a favor, rojo, en contra, ni amarillo, abstención.

“Entonces preguntamos a la misión (hondureña) y parece que no estaban presentes al momento de la votación y luego hicimos la votación vía nota verbal, de que el voto de Honduras era favorable, es decir, que Honduras debió salir allí en verde”, relató.

Precisó que la Cancillería de inmediato ratificó esa posición mediante un comunicado público.

“El Gobierno de Honduras expresa su decidido apoyo y se suma a la Declaración presentada por Francia y Arabia Saudita en el seno de la ONU en la cual 142 países decidieron respaldar acciones para encontrar una solución y un camino a la Paz al problema del Medio Oriente, mediante el reconocimiento y la coexistencia pacífica, segura y de respeto mutuo de dos estados y pueblos: Israel y Palestina”, subrayó el gobierno en el documento, divulgado en las redes sociales.

La Resolución de Nueva York, promovida por Francia y Arabia Saudita, fue aprobada el 30 de julio pasado en una reunión internacional en esa ciudad estadounidense, sede de la ONU, y contiene un plan de paz con medidas tangibles e irreversibles, según un reporte del servicio de prensa del máximo organismo mundial.

El vicecanciller Torres recordó en sus declaraciones a Sputnik que Honduras fue uno de los primeros países que se han pronunciado en contra del genocidio de Israel contra el pueblo palestino desde que empezó la nueva escalada agresiva en Gaza en octubre de 2023.

“Nosotros retiramos a nuestro embajador en noviembre de ese año, luego de iniciados los bombardeos israelíes. La presidenta lo llamó a consultas en noviembre de 2023, y no hemos designado un nuevo embajador”, dijo.

Agregó que incluso el embajador, Roberto Augusto Martínez Castañeda, fue nombrado para esa representación en Rusia, cargo en el que fue juramentado el 5 de abril de este año.

Torres recordó que durante la presidencia pro témpore anual de Honduras de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), concluida el 9 de abril de este año, la mandataria Castro junto a otros gobernantes de la región, firmó una declaración de condena al genocidio de Israel en los territorios palestinos.

Señaló además que Honduras fue de los países fundadores del Grupo de La Haya, creado el 31 de enero de este año y formado por naciones miembros de la Internacional Progresista, para trabajar en conjunto a favor de la causa palestina.

Las demás naciones del grupo son Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica.

El vicecanciller resaltó también las buenas relaciones entre Honduras y Palestina, cuyo embajador ante el país, con carácter recurrente y sede en Nicaragua, Marwan Jebril Burini, visitó la capital hondureña y se reunió con las autoridades en febrero pasado. (Sputnik).