Hutíes vuelven a atacar el aeropuerto internacional israelí Ramón en el sur del país

Doha, 15 sep (Sputnik).- El movimiento Ansar Alá (hutíes), que gobierna en el norte de Yemen, informó haber lanzado cuatro drones contra el aeropuerto internacional Ramón y un blanco militar en el desierto del Néguev, en el sur de Israel.

«La fuerza aérea llevó a cabo una operación de calidad utilizando cuatro drones, tres de los cuales iban dirigidos contra el aeropuerto Ramón», comunicó el portavoz hutí, Yahya Saree, al canal televisivo Al Masirah.

Precisó también que el cuarto dron estaba dirigido a un objetivo militar en la región del Negev, en territorio palestino ocupado.

El vocero acotó que los recientes bombardeos de Israel sobre territorio yemení «no debilitarán la determinación ni quebrarán la voluntad».

La semana pasada, la aviación israelí atacó el centro de la capital del país árabe, Saná, así como la provincia de Al Jawf, en el noroeste de Yemen, con un saldo de 46 muertos y 165 heridos, según los últimos datos.

En noviembre de 2023, Ansar Alá, parte del «eje de resistencia» de Irán contra Estados Unidos e Israel, inició una campaña de ataques al territorio israelí con misiles de largo alcance, y a buques mercantes presuntamente relacionados con Israel para impedir que transiten por los mares Arábigo y Rojo mientras continúe el conflicto en la Franja de Gaza.

La campaña de ataques contra barcos paralizó la ruta vital, que normalmente transporta alrededor del 12 por ciento del tráfico marítimo mundial, obligando a muchas empresas a un costoso desvío por el extremo sur de África.

Los hutíes detuvieron sus ataques mientras duró el alto el fuego en Gaza, de enero a marzo de 2025, pero los reanudaron luego de que Israel retomara su ofensiva contra el destruido enclave palestino.

Del 15 de marzo al 13 de mayo, EEUU lanzó bombardeos regulares sobre zonas controladas por Ansar Alá para disuadir a los hutíes de sus ataques a buques comerciales.

Durante los últimos meses, los hutíes realizaron varios ataques con misiles balísticos contra el aeropuerto Ben Gurión, el más importante de Israel; la mayoría de estos proyectiles fueron interceptados por la defensa aérea israelí.

Israel ha atacado objetivos hutíes en respuesta y también a su liderazgo hace dos semanas, matando al primer ministro y a otros 10 miembros del gobierno hutí.

EEUU pactó un alto el fuego con el grupo hace cuatro meses que no incluyó a Israel, gracias al cual el tránsito por el mar Rojo se ha ido restableciendo, sin embargo, los hutíes han seguido atacando buques mercantes a los que acusan de hacer paradas técnicas en Israel, causando muertos y heridos. (Sputnik)