Israel enfrenta crisis para atender a soldados que necesitan rehabilitación por la guerra

Tel Avid, 14 sep (Sputnik).- El Ministerio de Defensa de Israel alertó sobre los problemas para atender a miles de soldados que necesitan rehabilitación debido a la guerra.

«Cada mes, en promedio, 1000 militares afectados durante la guerra actual ingresan al departamento de rehabilitación (…) El departamento de rehabilitación reconoce que en los próximos años los desafíos nacionales asociados con el aumento en el número de heridos, la continuación de la guerra, el tratamiento de personas con trastornos mentales, la amenaza de suicidios y la escasez de cuidadores conducirán a problemas que requieren una respuesta inmediata», indica el informe.

Se destaca que la escasez de personal médico sigue siendo un problema agudo, ya que un especialista debe atender hasta 750 militares que necesitan rehabilitación, incluyendo los trastornos psicológicos.

El ente castrense explicó que más de 20.000 soldados y reservistas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han ingresado al departamento de rehabilitación del ministerio de Defensa durante casi dos años de guerra continua en la Franja de Gaza.

El 45% de aquellos que se someten a rehabilitación ingresaron con heridas físicas, el 35% tiene traumas psicológicos y el 20% restante sufre de lesiones combinadas. La abrumadora mayoría de todos los heridos -92%- son hombres, de los cuales el 64% son reservistas de las FDI.

El ministerio de Defensa estima que para 2028 el número de discapacitados de las FDI alcanzará los 100.000, la mitad de los cuales sufrirá trastornos psicológicos acompañados de ansiedad, depresión, dificultades de adaptación y condiciones postraumáticas.

Israel está en guerra contra los grupos islamistas armados de Gaza liderados por Hamás desde el 7 de octubre de 2023, cuando atacaron comunidades colindantes israelíes matando a más de 1200 personas y secuestrando a más de 250.

Tres semanas después, Israel atacó Gaza por tierra, mar y aire en un conflicto armado que se ha cobrado la muerte de más de 64.840 personas, la mayoría civiles, ha dejado más de 164.200 heridos y ha sumido al territorio palestino en una situación de desastre humanitario en la que, además, mueren personas de hambre todos los días. (Sputnik)