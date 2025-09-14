Jefe de Policía de China se reúne con huéspedes de Laos, Nicaragua, Etiopía y Armenia

Beijing, 14 sep (Xinhua) — El consejero de Estado y ministro de Seguridad Pública de China, Wang Xiaohong, se reunió hoy domingo en Beijing con huéspedes de Laos, Nicaragua, Etiopía y Armenia.

Al reunirse con el viceprimer ministro y ministro de Seguridad Pública de Laos, Vilay Lakhamfong, Wang dijo que China está dispuesta a colaborar con Laos para implementar el importante consenso alcanzado por los máximos líderes de ambos partidos y países, y actuar sobre la Iniciativa para la Seguridad Global y la Iniciativa para la Gobernanza Global. Wang añadió que la parte china está lista para profundizar la cooperación en aplicación de la ley y seguridad con Laos, en aras de seguir combatiendo los delitos transnacionales, como las apuestas en línea y el fraude en telecomunicaciones.

Vilay Lakhamfong, quien se encuentra en China para asistir a la reunión ministerial Lancang-Mekong sobre cooperación en aplicación de la ley y seguridad, dijo que la parte laosiana está lista para impulsar dicha colaboración con China, así como promover el desarrollo profundo y sólido de una comunidad de futuro compartido entre Laos y China.

Al reunirse con Francisco Díaz Madriz, jefe de la Fuerza de Policía nicaragüense, Wang indicó que China está dispuesta a trabajar con Nicaragua, guiada por el importante consenso alcanzado por los líderes de los dos países, para fortalecer la comunicación y coordinación, y consolidar en conjunto la construcción de capacidad en aplicación de la ley.

Díaz Madriz, quien se encuentra en China para asistir a la Conferencia 2025 del Foro de Cooperación de Seguridad Pública Global en Lianyungang, afirmó que la parte nicaragüense se adhiere firmemente al principio de una sola China y está dispuesta a elevar las relaciones bilaterales amistosas a un nivel superior.

En su encuentro con Demelash Gebremichael, comisionado general de la Comisión Federal de Policía de Etiopía, Wang instó a ambas partes, siguiendo la guía del importante consenso alcanzado por los líderes de los dos países, a fortalecer la coordinación en ocasiones multilaterales, elevar la cooperación en seguridad para la colaboración en la Franja y la Ruta, así como reforzar sus capacidades para combatir delitos.

Gebremichael, quien está en China para participar en el Foro en Lianyungang, expresó su gratitud por la asistencia y apoyo duraderos de la parte china y prometió tomar medidas para garantizar la seguridad del personal, instituciones y proyectos chinos en Etiopía.

En su reunión con Artur Poghosyan, presidente del Comité de Investigación de Armenia, Wang señaló que su país está listo para colaborar con Armenia para implementar los importantes consensos alcanzados por los líderes de los dos países, combatir en conjunto el crimen organizado transnacional, realizar esfuerzos concertados para garantizar el avance seguro y sin contratiempos de proyectos bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta, e involucrarse profundamente en la cooperación para entrenar policías.

Poghosyan expresó la disposición de la parte armenia para profundizar la cooperación en las áreas de aplicación de la ley y seguridad.